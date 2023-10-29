В Нальчике подожгли строящийся еврейский культурный центр

Поджог еврейского культурного центра в Нальчике стал очередным антисемитским происшествием на Северном Кавказе, который осудили муфтии региона.

В столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике произошел пожар в строящемся Еврейском религиозном национально-культурном общинном центре, сообщили в воскресенье, 29 октября, Telegram-каналы "ЧП Нальчик" и Mash Gor со ссылкой на местных жителей, а позднее - РИА "Новости" со ссылкой на неназванного собеседника.

По данным РИА "Новости", причиной пожара стал поджог. "На стройке еврейского культурного центра в Нальчике неизвестные подожгли несколько автомобильных покрышек и нанесли на одной из стен надпись экстремистского характера. Огонь быстро потушили, никто не пострадал", - цитирует агентство источник в правоохранительных органах региона.

На фотографиях с места пожара видно, что на стене стройки написали "смерть яхудам" ("еврей" по-арабски. - Ред.). Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах региона утверждает, что по факту поджога начата проверка. Официально об этом не сообщалось.

Антисемитские происшествия в других кавказских регионах РФ

Накануне вечером толпа собралась у отеля "Фламинго" в городе Хасавюрт в Республике Дагестан. Люди пришли из-за сообщений о том, что в гостинице якобы поселили "беженцев из Израиля". Толпа требовала доказать, что в отеле нет евреев, бросала в сторону гостиницы камни и кричала "Аллах Акбар". Люди разошлись лишь после того как полицейские разрешили нескольким людям осмотреть отель.

В столице региона Махачкале прошел стихийный антиизраильский митинг. Такая же акция состоялась в столице Карачаево-Черкесии Черкесске. Собравшиеся требовали "не допустить израильских беженцев" и выселить всех этнических евреев , сообщало издание "7х7 - Горизонтальная Россия".

Глава Дагестана Сергей Меликов возложил ответственность за "провокации" на "экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России" и призвал жителей региона "пресекать любые попытки расколоть общество". "Наши молитвы сегодня" с палестинцами, заявил Меликов.

Муфтии Северного Кавказа высказались против антисемитских акций

Координационный центр мусульман Северного Кавказа осудил антисемитские акции . Муфтии Северного Кавказа заявили, что "выступают в поддержку" палестинцев, но подчеркнули, что "антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе". Ответственность за акции в центре также возложили на "деструктивные силы", которые действуют "в личных корыстных интересах, в целях разжигания межконфессиональной розни на Северном Кавказе".

Согласно опросу "Левада-центра" , опубликованному 27 октября, о новом обострении палестино-израильского конфликта, случившемся после атаки террористов ХАМАС, осведомлены 88 процентов россиян, треть (32 процента) внимательно следят за развитием событий. Большинство (66 процентов) респондентов заявили, что не готовы поддержать в конфликте ни одну из сторон. Каждый пятый (21 процент) заявили о симпатиях палестинцам, 6 процентов - о симпатиях Израилю.

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