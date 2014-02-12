Экологическая вахта по Северному Кавказу

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Контекст
В Краснодаре прошел обыск в офисе активистов-экологов
В Краснодаре прошел обыск в офисе активистов-экологов
Силовики выпилили дверь и провели обыск в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу".
Политика
14.04.2017
14 апреля 2017 г.
На лидеров "Экологической вахты" заведено дело о клевете
На лидеров "Экологической вахты" заведено дело о клевете
Андрей Рудомаха и Дмитрий Шевченко утверждают, что причиной стали их публикации о депутате Госдумы Ремезкове.
23.09.2016
23 сентября 2016 г.
Витишко могут освободить "по-тихому"
Витишко могут освободить "по-тихому"
Коллеги краснодарского эколога , что власть намерена воспрепятствовать выступлению Витишко на гражданском форуме.
21.11.2015
21 ноября 2015 г.
Суд отказался смягчить наказание экологу Витишко
Суд отказался смягчить наказание экологу Витишко
Защита Евгения Витишко просила заменить неотбытую часть тюремного срока штрафом.
29.09.2015
29 сентября 2015 г.
Верховный суд РФ отказал в ликвидации экологической НКО
Верховный суд РФ отказал в ликвидации экологической НКО
Высший судебный орган России не стал закрывать "Экологическую вахту по Северному Кавказу".
16.04.2015
16 апреля 2015 г.
Российского эколога Витишко отправляют в колонию на три года
Российского эколога Витишко отправляют в колонию на три года
Суд оставил в силе решение о замене активисту условного срока реальным.
12.02.2014
12 февраля 2014 г.
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