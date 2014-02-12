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Экологическая вахта по Северному Кавказу

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Контекст

Сотрудники полиции в России

В Краснодаре прошел обыск в офисе активистов-экологов

В Краснодаре прошел обыск в офисе активистов-экологов

Силовики выпилили дверь и провели обыск в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу".
Политика14 апреля 2017 г.
Молоток судьи

На лидеров "Экологической вахты" заведено дело о клевете

На лидеров "Экологической вахты" заведено дело о клевете

Андрей Рудомаха и Дмитрий Шевченко утверждают, что причиной стали их публикации о депутате Госдумы Ремезкове.
23 сентября 2016 г.
Евгений Витишко

Витишко могут освободить "по-тихому"

Витишко могут освободить "по-тихому"

Коллеги краснодарского эколога , что власть намерена воспрепятствовать выступлению Витишко на гражданском форуме.
21 ноября 2015 г.
Евгений Витишко

Суд отказался смягчить наказание экологу Витишко

Суд отказался смягчить наказание экологу Витишко

Защита Евгения Витишко просила заменить неотбытую часть тюремного срока штрафом.
29 сентября 2015 г.
Молоток судьи

Верховный суд РФ отказал в ликвидации экологической НКО

Верховный суд РФ отказал в ликвидации экологической НКО

Высший судебный орган России не стал закрывать "Экологическую вахту по Северному Кавказу".
16 апреля 2015 г.
Судейский молоток

Российского эколога Витишко отправляют в колонию на три года

Российского эколога Витишко отправляют в колонию на три года

Суд оставил в силе решение о замене активисту условного срока реальным.
12 февраля 2014 г.