Москалькова: В Дагестане - разжигание межнациональной розни

Региональные власти Дагестана и представители мусульманских и иудейских конфессий в России осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы, случившиеся в воскресенье, 29 октября, "совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека". Такое мнение высказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее мнению, целью зачинщиков беспорядков в махачкалинском аэропорту была "дестабилизация гражданского мира в России".

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Вечером 29 октября, незадолго до прилета в Махачкалу регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, в аэропорту собрались несколько сотен человек. На фото информационных агентств видно, что некоторые из них размахивали палестинскими флагами. По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, агрессивно настроенная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Собравшиеся останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили, у находившихся там людей самовольно проверяли паспорта.

Полиция не сразу смогла навести порядок. На фото, появившихся в Сети, видно, как участники беспорядков забрасывают полицию различными предметами. По данным Минздрава Дагестана, в результате беспорядков пострадали 20 человек, в том числе полицейские.

Работу аэропорта Махачкалы приостановили до 6 ноября. В ночь на 30 октября в Махачкалу прибыл спецназ Росгвардии. Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков.

Критика проявлений антисемитизма в РФ

Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие.

Представители мусульманского и иудейского конфессиональных сообществ, комментируя события на Северном Кавказе в интервью газете "Коммерсант", призвали единоверцев не поддаваться на провокации и хранить межконфессиональное согласие, а власти - разобраться в происшедшем и привлечь виновных к ответственности.

По данным российских СМИ, еще до событий в аэропорту Махачкалы антисемитские выступления имели место в Хасавюрте, Черкесске и Нальчике, где произошел поджог строящегося еврейского культурного центра.

Власти Израиля призвали Москву обеспечить безопасность евреев и израильтян на территории РФ.

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