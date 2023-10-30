Москалькова: В Дагестане - разжигание межнациональной розни
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, случившиеся в воскресенье, 29 октября, "совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека". Такое мнение высказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее мнению, целью зачинщиков беспорядков в махачкалинском аэропорту была "дестабилизация гражданского мира в России".
Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Вечером 29 октября, незадолго до прилета в Махачкалу регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, в аэропорту собрались несколько сотен человек. На фото информационных агентств видно, что некоторые из них размахивали палестинскими флагами. По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, агрессивно настроенная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Собравшиеся останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили, у находившихся там людей самовольно проверяли паспорта.
Полиция не сразу смогла навести порядок. На фото, появившихся в Сети, видно, как участники беспорядков забрасывают полицию различными предметами. По данным Минздрава Дагестана, в результате беспорядков пострадали 20 человек, в том числе полицейские.
Работу аэропорта Махачкалы приостановили до 6 ноября. В ночь на 30 октября в Махачкалу прибыл спецназ Росгвардии. Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков.
Критика проявлений антисемитизма в РФ
Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие.
Представители мусульманского и иудейского конфессиональных сообществ, комментируя события на Северном Кавказе в интервью газете "Коммерсант", призвали единоверцев не поддаваться на провокации и хранить межконфессиональное согласие, а власти - разобраться в происшедшем и привлечь виновных к ответственности.
По данным российских СМИ, еще до событий в аэропорту Махачкалы антисемитские выступления имели место в Хасавюрте, Черкесске и Нальчике, где произошел поджог строящегося еврейского культурного центра.
Власти Израиля призвали Москву обеспечить безопасность евреев и израильтян на территории РФ.
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