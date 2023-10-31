СМИ ФРГ о беспорядках в Дагестане: Путин пожинает свои плоды

Беспорядки под антисемитскими лозунгами в Дагестане в воскресенье, 29 октября, не остались без внимание немецких СМИ. Издания, которые посвятили им свои публикации, пишут, что события в аэропорту Махачкалы вызвали ужас во многих странах.

Tageszeitung: Власти России пожинают на местах то, что сеет Путин

Леволиберальная газета Tageszeitung в комментарии "Кремль пожинает то, что сеет" в частности пишет: "В связи с тем, что Кремль балансирует между Израилем и ХАМАС (признана США, ЕС, Германией и большинством западных стран террористической организацией. - Ред.), он не может допустить подобных вспышек насилия. Разве совсем недавно Владимир Путин на встрече с представителями различных религий не первый раз не ссылался на их мирное и способствующее процветанию сосуществование в России?".

Участники антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы, 29 октября 2023 года Фото: Ramazan Rashidov/TASS/dpa/picture alliance

В то же время, полагает издание, "антисемитский дискурс является неотъемлемой частью кремлевского нарратива", когда речь идет об оправдании войны с Украиной. "То, что президент Украины Владимир Зеленский, еврей по национальности, является приспешником Запада и позором для еврейского народа, до сих пор относится к числу наиболее безобидных заявлений. Теперь российское руководство пожинает в других местах то, что посеяло", - отмечает автор публикации Барбара Ортель (Barbara Oertel).

По ее словам, республики Северного Кавказа с мусульманским населением, к которым относится и Дагестан, характеризуются бедностью и отсутствием перспектив для молодого поколения. "Именно из этих регионов родом многие солдаты, которые гибнут в войне с Украиной. Из прошлого мы знаем, что запал на Северном Кавказе короткий. Если он загорится, то из этого очень быстро может вспыхнуть пожар на обширной территории", - предупреждает Ортель.

Passauer Neue Presse: Путин и его окружение сознательно делают евреев козлами отпущения

В свою очередь, Passauer Neue Presse указывает на то, что у Кремля быстро нашлось объяснение антисемитским беспорядкам: это, по утверждениям властей РФ, были происки агентов иностранных спецслужб.

"Некие силы, которые хотят дестабилизировать Россию. Мы слышали это несчетное количество раз. На этот раз такое объяснение было использовано при объяснении причин штурма махачкалинского аэропорта примерно тысячей человек, целью которых был самолет, прибывший из Тель-Авива. Перед этим подонки договорились в одном из Telegram-каналов "поприветствовать" евреев. Это, конечно, была самая чудовищная ирония", - продолжает издание, входящее в состав Bayern Mediengruppe.

Непосредственным поводом для погрома, подчеркивается в комментарии, мог стать гнев большинства мусульманского населения в отношении Израиля из-за войны в Газе. "Но причина в другом. Именно здесь прорастают брошенные Путиным семена. Семена легализованного государством антисемитизма, который без прикрас проявляется в войне на Украине. Путин и его окружение сознательно делают евреев козлами отпущения", - полагает Passauer Neue Presse .

Der Spiegel: Власти РФ сами подготовили почву для антисемитского насилия

"Независимо от того, кто стоит за конкретными призывами, прозвучавшими в эти выходные в Дагестане, многое указывает на то, что Кремль, проводя в последние несколько недель откровенно дружественную ХАМАС и антиизраильскую политику, сам подготовил почву для антисемитского насилия", - считает автор комментария в издании Der Spiegel Анн-Дорит Бой (Ann-Dorit Boy).

Телевизионные пропагандисты Кремля, по ее выражению, отработали эту тему с привычной остротой. И хотя Россия и выигрывает во внешнеполитическом плане от затяжной войны между террористической организацией ХАМАС и Израилем, внутри страны такой расчет сопряжен с риском, предупреждает Бой.

Она убеждена в том, что антисемитское насилие в собственной стране не отвечает интересам Путина, "это скорее нежелательный побочный эффект" его внешней политики. "Путин был застигнут врасплох войной между ХАМАС и Израилем и теперь кренится в сторону антиизраильской политики, которая пробудила в России очень злых духов, написала в X (бывший Twitter) эксперт по России Сабине Фишер (Sabine Fischer). Фишер не верит в то, что Путину удастся их изловить. Но именно это, похоже, и пытается сейчас сделать Путин", - заключает Анн-Дорит Бой.

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