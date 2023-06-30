От Пригожина до саммита НАТО. О чем шла речь на встрече ЕС

Евросоюз пообещал обнародовать свои гарантии безопасности для Киева перед саммитом НАТО и готовит решения по использованию замороженных активов РФ на восстановление Украины. Участники саммита обсудили и мятеж Пригожина.

Над повесткой дня саммита Европейского Союза, завершившегося в пятницу, 30 июня, в Брюсселе, довлели события, которые произошли в России в минувшие выходные, и ход войны в Украине. Мятеж ЧВК "Вагнер", его вероятное влияние на страны ЕС и война в Украине, а также помощь Киеву, лидеры ЕС обсудили вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который стал специальным гостем саммита.

Для анализа ситуации с мятежом Пригожина необходимо больше разведданных

Участники саммита были осторожны в своих оценках возможного развития ситуации в России и Беларуси, куда якобы должны передислоцироваться отряды ЧВК "Вагнер". "Нам нужно быть терпеливыми, собрать информацию и только тогда решать, что делать дальше", - сказал журналистам президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, "никто не знает, что именно происходит в Российской Федерации и в Беларуси, поэтому сейчас, вероятно, неправильно будет делать какие-либо точные предсказания". Пока что европейские столицы собирают полную информацию от своих спецслужб по ситуации в Москве и Минске, сказал Науседа.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш перед началом саммита подчеркнул, что вероятное присутствие в Беларуси "вагнеровцев" не представляет прямой военной угрозы ЕС. Настоящая угроза заключается в том, что "эти люди могут инфильтрироваться на территорию ЕС с непонятными целями".

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), мятеж ЧВК "Вагнер" показал "заметные трещины, появившиеся на системе Путина". При этом она подчеркнула, что сейчас пора "удвоить нашу поддержку Украины".

Гарантии безопасности для Украины продолжат обсуждать

Кроме мятежа Пригожина, участники саммита в Брюсселе обсудили военную, финансовую и политическую помощь Украины, сказал журналистам во время итоговой пресс-конференции президент Европейского Совета Шарль Мишель. "В своей поддержке Украины - мы объединены и решительны", - заверил Мишель. Проявлением такой поддержки должны стать гарантии безопасности, которые ЕС хочет предоставить Украине. По словам Мишеля, дискуссия по поводу этих гарантий была важна, учитывая, что саммит НАТО в Вильнюсе, где должны прозвучать важные месседжи о членстве Украины в альянсе, состоится через считанные недели.

Свои намерения о дальнейшей политической, военной и финансовой поддержке Украины ЕС зафиксировал в специальном решении, скрепленном подписями 27 европейских лидеров. Однако в тексте этого решения о гарантиях безопасности Украине упоминается достаточно обтекаемо. Согласно тексту документа, ЕС и его государства-члены "готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации". Отдельно в решении говорится, что "модальность" этих гарантий будет "рассмотрена быстро" и с учетом специфики политики безопасности и обороны "определенных стран-членов". Речь идет, очевидно, о странах, официально декларирующих свой нейтральный статус, таких, как Австрия, Мальта, Ирландия. Или таких, как Венгрия, которая принципиально не оказывает Украине никакой военной поддержки.

Трудно представить, какие именно формулировки гарантий безопасности будут приемлемы для всех 27 стран. Отвечая на этот вопрос, фон дер Ляйен отметила, что "гарантии безопасности будут интенсивно обсуждать в ближайшие недели, и они станут понятны перед саммитом НАТО". При этом она подчеркнула, что "поддерживающим элементом", который укрепит гарантии безопасности, должно стать дальнейшее проведение реформ в Украине - борьба с коррупцией и отмыванием средств, усовершенствование судебной системы.

Конфискация активов Центробанка РФ: "ужасно сложно"

Гарантии безопасности для Украины были не единственной сложной темой для европейских лидеров. Использование российских денег, а именно замороженных активов Центробанка РФ - юридическая проблема, которую в ЕС пытаются решить уже достаточно длительное время.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) предположил, что для того, чтобы ЕС смог определить и согласовать способ конфискации замороженных российских активов и использования их для финансирования восстановления Украины, нужно время. "Это все ужасно сложно, и пока никто не знает, что возможно, и как", - сказал журналистам Шольц. Он сообщил, что европейские лидеры "поручили Еврокомиссии разобраться в этом, и, когда она придет к каким-либо выводам, снова сообщить нам".

Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции объяснила, как выглядит перспектива использования российских активов в пользу Украины. По ее словам, у этой проблемы есть два измерения: политическое и финансовое. Политически ни у кого не возникает сомнений, что Россия, совершившая преступление, должна заплатить "за огромные разрушения украинской инфраструктуры". Что касается финансового измерения, то фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия "будет иметь очень взвешенный подход в сотрудничестве с нашими партнерами" и будет принимать во внимание мнение по этому поводу Европейского центрального банка.

"В скором времени Еврокомиссия сделает предложение, которое будет фокусироваться на использовании налога на прибыль от замороженных активов Центробанка России в пользу Украины", - сообщила фон дер Ляйен. По оценке премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, таким образом удастся направлять на восстановление Украины 3 млрд евро ежегодно.

Переговоры о вступлении Украины ЕС могут начаться в декабре

На прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала устную оценку выполнения Украиной и Молдовой рекомендаций, озвученных в прошлом году при предоставлении им статуса страны-кандидата, и выполнение которых является непременным условием для открытия переговоров о вступлении в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита по видеосвязи, заявил, что Украина "настроена как можно быстрее подготовиться к началу переговоров о членстве".

Однако в решении саммита не содержится никаких конкретных упоминаний о том, когда Брюссель собирается открыть переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС. "Европейский Совет признает приверженность Украины и ее существенные усилия выполнить условия, необходимые для начала процесса вступления в ЕС, и поэтому поощряет Украину продолжать курс реформ", - говорится в документе.

Более откровенной по этому поводу была принявшая участие в саммите президент Европарламента Роберта Мецола. "Я настроена оптимистично с учетом тех заявлений, которые я слышала от лидеров. Есть импульс, и этот импульс уже не остановить", - сказала она журналистам о вероятности открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС. Она выразила надежду, что саммите ЕС в декабре "станет тем местом и временем, когда можно будет сделать этот шаг".

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