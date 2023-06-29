Австрия - против гарантий безопасности Украине на уровне ЕС

Австрия выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Австрийский канцлер Карл Нехаммер в ходе первого дня саммита ЕС, в четверг, 29 июня, дал понять, что его страна откажется дать необходимое согласие на такие обязательства. Аналогичную позицию заняли также Ирландия, Кипр и Мальта, добавил глава австрийского правительства. "Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности. - Ред.) не могут существовать", - объяснил Нехаммер.

Некоторые государства-члены ЕС в преддверии двухдневной встречи призвали Брюссель озаботиться вопросом гарантий безопасности Киеву на период после окончания развязанной Россией войны против Украины. Они могли бы включать конкретные обещания военной помощи или обязательства о помощи в случае нападения, указывает агентство dpa.

Шольц обещает продолжить переговоры с Киевом

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) лаконично прокомментировал тему гарантий безопасности. Федеративная Республика "вместе с ближайшими союзниками уже долгое время ведет такие дискуссии с Украиной" и продолжит их, заявил глава немецкого правительства.

Между тем в проекте итогового коммюнике участников саммита речь идет не о гарантиях безопасности, а об обещаниях в сфере безопасности, которые, как правило, не подразумевают прямую военную поддержку, отмечает dpa. "Европейский Союз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обещания в области безопасности в отношении Украины, которые помогут Украине в долгосрочной обороне, сдерживании актов агрессии и противодействии усилиям по дестабилизации", - приводит агентство выдержку из документа.

Заявка Украины на вступление в ЕС

В случае вооруженной агрессии в отношении одной из стран-участниц Евросоюза другие государства-члены ЕС обязаны оказать помощь и поддержку всеми возможными средствами, что прописано в статье 42 Договора о Европейском Союзе. Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, вскоре после вторжения российских войск. Еврокомиссия в мае того же года рекомендовала признать Украину кандидатом на вступление, но при этом выдвинула условия, которые Киеву необходимо выполнить.

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