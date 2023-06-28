Как мятеж Пригожина поменял повестку саммита ЕС

Основными темами саммита Евросоюза должны были стать обсуждение заявок на членство в ЕС Украины, Молдовы и Грузии и процедура вступления Западных Балкан. Но неудавшийся мятеж ЧВК "Вагнер" отодвинул их на второй план.

Неудавшаяся попытка военного мятежа в России, устроенного основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и последствия этого бунта для России на фоне войны в Украине станут главной темой обсуждения на встрече глав государств и правительств 27 стран ЕС в Брюсселе 29-30 июня. И хотя председатель саммита Шарль Мишель лишь вскользь коснулся этой темы в своем приглашении на саммит, развитию дискуссии явно будет способствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, участвующий во встрече.

Глава Североатлантического альянса уже заявил, что не стоит недооценивать Россию после событий 23-24 июня. На саммите Столтенберг хочет поднять тему безопасности ЕС и Запада после того, как ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могут обосноваться в Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что эти события несут угрозу для его страны и призывает к дальнейшему укреплению восточного фланга НАТО. Накануне саммита ЕС Науседа побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Через две недели в Литве состоится саммит стран НАТО.

ВступлениеУкраины в ЕС: когда начнутся переговоры?

Еще одна важная тема предстоящего саммита в Брюсселе - это обсуждение перспектив вступления Украины в ЕС. Президент Владимир Зеленский призывает уже в этом году начать официальные переговоры о присоединении его страны к Евросоюзу.

Пока неясно, готов ли Брюссель пойти на этот шаг. В любом случае, Европейский Совет должен "послать четкий сигнал того, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем Украину на ее пути к свободе и миру, а также на ее пути в ЕС", - заявила Анна Люрманн (Anna Lührmann), государственный министр по делам Европы в министерстве иностранных дел Германии.

На саммите ЕС будет обсуждаться дальнейшая финансовая и военная помощь Украине. Евросоюз подтвердит свое обязательство помогать "до тех пор, пока это будет необходимо", пообещал председатель Совета ЕС Шарль Мишель.

Еврокомиссия уже потребовала увеличить бюджет Евросоюза на 66 миллиардов евро до 2027 года для долгосрочной помощи Украине и укрепления собственного вооружения. Правительства стран ЕС сих пор отклоняли это требование. По словам госсекретаря Австрии по делам Европы Каролины Эдтштадлер, Еврокомиссия должна вначале "креативно" перераспределить уже имеющиеся почти 1,1 триллиона евро, а не просто требовать новых денег.

Ускоренная процедура вступления в ЕС для Западных Балкан

Участники саммита в Брюсселе обсудят не только запросы о вступлении в Евросоюз Украины, Молдовы и Грузии, но и процедуру присоединения к ЕС шести западнобалканских государств, длящуюся уже несколько лет. В настоящее время предпринимаются попытки ускорить этот процесс, говорят дипломаты ЕС накануне саммита.

Пока неясно, насколько успешной будет эта попытка. "Мы не должны бросать западнобалканские государства на произвол судьбы, - говорит в преддверии саммита госсекретарь МИД Хорватии Андреа Метелко-Згомбич. - Нужно дать им возможность идти вперед по европейскому пути".

Самым большим камнем преткновения остается продолжающаяся напряженность между Сербией и Косово. О возможностях решения этого конфликта также будут говорить на саммите. Предыдущие посреднические усилия верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля были безрезультатными.

Тема миграции по-прежнему острая

Дискуссия на саммите может обостриться в ходе обсуждения нового плана приема мигрантов в ЕС, недавно разработанного в Брюсселе. Ожидается, что протест против реформ в миграционной политике выразят Венгрия и Польша. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его польский коллега Матеуш Моравецкий уже выразили недовольство новой инициативой ЕС. Их возмущение, в частности, вызвала перспектива вносить в совместный фонд ЕС на обустройство мигрантов примерно по 20 тысяч евро за каждого человека, которого отказывается принять страна.

В интервью немецкой газете Bild Орбан заявил, что Венгрия не намерена платить эти деньги. "Мы тратим более двух миллиардов евро на защиту Шенгенской зоны от нелегальных мигрантов. Мы не получили от Брюсселя ни копейки. Почему мы должны платить еще больше?", - сказал венгерский премьер-министр.

ЕС нужна общая стратегия в отношении Китая

Война России против Украины отодвинула на задний план целый ряд других внешнеполитических вопросов - например, разработку давно необходимой совместной стратегии стран ЕС в отношении Китая. Пока что внутри Евросоюза нет единого подхода в этом вопросе, говорит в интервью DW Франческа Гиретти (Francecsa Ghiretti) из Берлинского института Меркатора по изучению Китая (MERICS). "Существует подход, при котором Китай одновременно считается партнером, экономическим конкурентом и системным соперником. Общей стратегии нет. Интересы и приоритеты 27 государств слишком разные", - констатирует эксперт.

Пекин, конечно, знает об этом и действует соответствующим образом, ведя переговоры только с отдельными членами ЕС, продолжает Франческа Гиретти. Она советует Брюсселю выявить существующие риски в экономических отношениях между ЕС и Китаем и попытаться затем снизить их, не идя на разрыв с чрезвычайно важным китайским рынком.

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