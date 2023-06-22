Что выполнено? ЕК оценила прогресс Украины на пути в ЕС

В Еврокомиссии видят существенные шаги Киева в проведении реформ, необходимых для обретения полноценного членства в ЕС. Что уже сделано, а над чем Украине нужно работать дальше?

Евросоюз объявил о том, что Киев сделал существенные шаги по проведению реформ, сформулированные в семи рекомендациях Еврокомиссии во время предоставления Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС в июне прошлого года. Такую оценку выполнения украинскими властями условий, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, в четверг, 22 июня, высказала министр по европейским вопросам Швеции Джессика Росвалл во время пресс-конференции после завершения неформального заседания Европейского совета по общим вопросам, которое состоялось в Стокгольме. Швеция сейчас председательствует в ЕС. В ходе этого заседания еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи представил устную оценку Еврокомиссии по выполнению Украиной рекомендаций ЕК.

"Усилия Украины впечатляют"

"Те усилия, которые были осуществлены (Украиной. - Ред.) за последний год, - впечатляют. Несмотря на чрезвычайные обстоятельства, Украина сделала существенные шаги вперед", - сказала Росвалл. Среди них она назвала новый законопроект о Конституционном суде, принятие нового закона о медиа, "реформирование важных судебных органов" и "назначение новых руководителей антикоррупционных институтов".

Оливер Варгеи Фото: JOHN THYS/AFP

Кроме того, в Еврокомиссии приветствовали "новый закон о декларировании активов", что, по мнению Брюсселя, свидетельствует о том, что украинское правительство хочет предпринять дополнительные шаги по борьбе с коррупцией. В ЕС знают о желании Украины "в этом году приблизиться к переговорам о вступлении", поэтому намерены помогать украинским властям продолжать реформы "во время чрезвычайно тяжелого периода". Министр также выразила уверенность, что в Киеве внимательно изучат обнародованную оценку ЕС, чтобы совершенствовать необходимые реформы.

Оценка ЕК - "выполнено"

В ходе встречи в Стокгольме представители Еврокомиссии объявили устную промежуточную оценку выполнения Украиной рекомендаций. Однако во внутреннем документе ЕК, который во время встречи в Стокгольме обнародовал еврокомиссар Варгеи и которым располагает DW, семь рекомендаций оцениваются по шкале: "нет прогресса", "определенный прогресс", "хороший прогресс" и "выполнено".

Оценку "выполнено" получили две рекомендации: судебная реформа и закон о СМИ. Оценку "хороший прогресс" заслужило реформирование КСУ. Остальные четыре рекомендации: борьба с коррупцией, отмывание средств, антиолигархическое законодательство и принятие закона о правах нацменьшинств по шкале ЕК получили оценку "определенный прогресс" и ряд замечаний по поводу того, что еще предстоит сделать в конкретном направлении. Так, в Еврокомиссии указывают, что украинские власти должны усовершенствовать процедуру отбора судей КСУ в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии, также учесть ее замечания следует по законам о нацменьшинствах и деолигархации.

Главный результат будет в октябре

В частных разговорах европейские дипломаты в Брюсселе отмечают, что эта промежуточная оценка носит рабочий характер. Как сказал DW на условиях анонимности собеседник в Еврокомиссии, во время объявления устной оценки "мы хотели отметить прогресс, который сделали украинцы, исполняя эти рекомендации при действительно сложных обстоятельствах широкомасштабного военного вторжения", а также четко указать им, что еще предстоит сделать, чтобы "до октября все пункты подтянулись к отметке "выполнены".

В октябре Еврокомиссия объявит окончательные результаты выполнения семи условий, которые будут зафиксированы в отчете в рамках пакета расширения. И именно эта оценка станет решающей в принятии решения Брюсселя об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС в этом году.

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