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Столтенберг: НАТО готова защищаться от "Москвы или Минска"

Дмитрий Андреев
51 мин. назад

Генсек альянса допустил, что часть боевиков ЧВК "Вагнер" может перебраться в Беларусь вместе с Евгением Пригожиным.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Йенс СтолтенбергФото: Jonas Ekstromer/TT News Agency/AP/picture alliance

Блок НАТО готов защищаться от любой угрозы со стороны "Москвы или Минска", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник, 27 июня.

По его словам, пока рано делать какие-либо выводы о последствиях того, что основатель ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин перебрался в Беларусь. Но скорее всего, часть его сил также обоснуется в Беларуси, допустил Столтенберг.

"Мы направили Москве и Минску четкий сигнал о том, что НАТО существует для защиты каждого союзника и каждой пяди натовской территории", - заявил генсек Североатлантического альянса. В столицах России и Беларуси "не должно быть места недопониманию нашей способности защищать союзников от любой потенциальной угрозы" вне зависимости от перемещений сил ЧВК "Вагнер", добавил он.

В то же время Столтенберг сказал, что Западу не следует "недооценивать" Россию после сумбурных событий минувших выходных. На июльском саммите в Литве альянс сосредоточится на решениях по укреплению коллективной обороны, чтобы защитить всех своих членов - особенно тех, кто имеет общую границу с Россией и Беларусью, напомнил генсек НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа, также присутствовавший при этом, в свою очередь предупредил о рисках размещения боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси. "Если "Вагнер" переместит своих серийных убийц в Беларусь, все соседние страны столкнутся с еще большим риском нестабильности", - заявил он.

Мятеж ЧВК "Вагнер"

Мятеж ЧВК "Вагнер" начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Пригожин обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло много людей. Минобороны РФ эти обвинения отвергло. Затем Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "маршем справедливости"

Вечером 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, что разворачивает колонны, направлявшиеся к Москве, и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в сторону российской столицы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что Пригожин "уйдет в Беларусь".

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