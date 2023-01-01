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Премьер-министр республики Косово Альбин Курти
Премьер-министр республики Косово Альбин КуртиФото: Vudi Xhymshiti/VX/picture alliance
КонфликтыКосово

Премьер Косово призвал увеличить миротворческий контингент

Сергей Куприков
30 мин. назад

Альбин Курти считает, что расширение присутствия солдат НАТО в стране необходимо ради повышения безопасности и стабильности как в Косово, так и во всем регионе Западных Балкан.

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Премьер-министр Республики Косово Альбин Курти выступил за увеличение численности военнослужащих НАТО на территории страны. Об этом политик заявил в интервью изданию Die Welt, опубликованном в воскресенье, 1 января. По словам политика, увеличение численности контингента и боевой техники миротворческого контингента необходимо ради повышения безопасности и стабильности как в Косово, так и во всем регионе Западных Балкан. В свою очередь, Косово в настоящее время увеличивает расходы на оборону и число своих солдат и резервистов, подчеркнул премьер. "Увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО KFOR поддержит наши оборонительные усилия", - добавил он.

Миротворцы из 28 стран под руководством НАТО находятся на территории страны в рамках миссии Kosovo Force (KFOR) с 1999 года. В настоящее время их численность составляет около 3800 человек. В настоящее время в Косово дислоцировано около 3800 солдат KFOR, в том числе около 70 военнослужащих из Германии. Согласно решению бундестага, в республику могут быть отправлены до 400 немецких солдат.

Новый виток эскалации ситуации в Косово начался 8 декабря, когда на заселенном преимущественно сербами севере республики полиция задержала нескольких бывших сербских полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы сочли задержания несправедливыми и выстроили на трассах в нескольких населенных пунктах баррикады. Как заявил в интервью Die Welt Альбин Курти, у ряда защитников баррикад были отличительные знаки российского ЧВК Вагнера и байкерского клуба "Ночные волки".

26 декабря власти Косово и Сербии привели в полную боеготовность свои вооруженные силы. 28 декабря ситуацию удалось стабилизировать.

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Интервью премьер-министра Косово Альбин Курти изданию Die Welt

www.welt.de
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