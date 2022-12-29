Президент Сербии: На границе с Косово разбирают баррикады

Демонтаж баррикад, воздвигнутых на фоне обострения конфликта Косово и Сербии, займет один-два дня, заявил Александар Вучич. Ранее Евросоюз, Германия и США призвали Белград и Приштину к деэскалации.

Участники акций протеста на границе Сербии и Косово начали разбирать баррикады, заявил вечером в среду, 28 декабря, сербский президент Александар Вучич. Этот процесс займет от одного до двух дней, сообщил Вучич после встречи с представителями сербского меньшинства в Косово. "Баррикады убирают, но недоверие остается", - приводит слова президента сербская государственная медиакомпания RTS.

Немецкий депутат - о влиянии России на Западных Балканах

Между тем депутат бундестага ФРГ от Социал-демократической партии Германии Адис Ахметович (Adis Ahmetovic) считает, что одним лишь демонтажем баррикад Белград не положит конец конфликту с Приштиной. "До тех пор пока сербское правительство не признает независимость Косово, конфликт между обеими странами сохранится", - заявил политик в эфире радиостанции rbb24 Inforadio.

Кроме того, немецкий депутат выразил опасение угрозой обострения ситуации. "Если мы как ЕС попытаемся еще больше демократизировать Косово и укрепить его территориальную целостность и суверенитет, сербское правительство предпримет попытки эскалации", - отметил Ахметович, упомянув "длинную руку России на Западных Балканах". "Как будет дестабилизирован ЕС? Дальнейшим разжиганием проблем в Косово", - добавил он.

Баррикады и протест против ареста косовского экс-полицейского

В течение последних трех недель сербы воздвигали баррикады на севере Косово, где живет преимущественно сербское население, перекрывая в том числе подъезды к пограничным переходам. Так они выступили против ареста родившегося в Сербии косовского экс-полицейского на одном из контрольно-пропускных пунктов. Суд в Приштине 28 декабря перевел мужчину под домашний арест.

Сербия 26 декабря привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности. Евросоюз, Германия и США призвали стороны к деэскалации.

Июльское обострение конфликта между Сербией и Косово

Конфликт между Сербией и Косово обострился в июле, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии, а также потребовала от сербского меньшинства перерегистрировать автомобили и заменить номерные автомобильные знаки. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил. В конце ноября Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.

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