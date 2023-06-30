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Зеленский поедет на саммит НАТО при ответе на заявку Киева

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Если страны НАТО не проявят мужества и не дадут старт процедуре принятия Украины, Владимир Зеленский не поедет на саммит в Вильнюсе, заявил Reuters его советник Игорь Жовква.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidency via/abaca/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, если лидеры стран-членов проявят "дефицит мужества" и откажутся пригласить Киев в военный альянс. "Если на саммите в Вильнюсе не будет результата, у него не будет причин и времени ехать", - заявил в четверг, 29 июня, в интервью Reuters замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он напомнил, что "Украина всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется против российской агрессии". По его словам, украинские власти хотели бы получить на предстоящем саммите ответ на их заявление о членстве в НАТО, поданное 30 сентября 2022 года. "Эта заявка сейчас на столах лидеров стран - союзников по НАТО. Вильнюсский саммит мог бы стать хорошим стартом для ответа на эту заявку. И под ответом мы имеем в виду приглашение к членству, что является лишь первым этапом", - пояснил главный дипломатический советник Зеленского.

Одновременно Жовква признал, что Украина не может вступить в НАТО, пока против нее Россия ведет войну. "Что мы просим, это начать процедуру (принятия Украины - Ред.), - добавил он. При этом он напомнил о Финляндии и Швеции, которые подали заявки на членство в июне прошлого года, и Финляндия уже вступила в НАТО. На вопрос о том, насколько сейчас Украина близка к приглашению в Североатлантический альянс, советник Зеленского ответил, что "ближе, чем полгода назад".

Reuters: Отсутствие Зеленского на саммите затмит любую демонстрацию единства Запада

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Владимир Зеленский указал в интервью The Wall Street Journal в начале июня, что не видит смысла участвовать в саммите в Вильнюсе, если на нем не получит сигнал о возможности вступления в НАТО. По данным Жовквы, 20 из 31 страны НАТО поддерживают положительный ответ на заявку Киева. Несколько дней назад в офисе Зеленского сообщили, что он примет решение о поездке в Вильнюс за день до начала саммита.

При этом отсутствие украинского президента на этой встрече "затмит любую демонстрацию единства Запада на саммите", пишет Reuters. Как отмечает агентство, партнеры Украины расходятся во мнениях относительно времени вступления этой страны в НАТО. Некоторые западные страны опасаются любых шагов, которые могут приблизить альянс к войне против РФ.

Смотрите также:

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО.

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