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На саммите НАТО не будут обсуждать приглашение Украине

Ксения Польская Брюссель
1 ч. назад

Приглашение Украины в НАТО не будет обсуждаться на грядущем саммите в Вильнюсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вместо этого союзники будут решать, как приблизить Украину к НАТО.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Йенс СтолтенбергФото: Kenzo Tribouillard/AFP

На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле его члены "будут обсуждать не приглашение, а то, как приблизить Украину к НАТО", заявил на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 16 июня, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, у этого плана есть три элемента. Первый - приблизить Украину к НАТО в практическом плане: помочь ей перейти от советских стандартов к западным и повысить интероперабельность с армиями членов альянса. Второй элемент - политический. "Мы близки к заключению соглашения о создании Совета НАТО-Украина, - заявил Столтенберг. - Мы стремимся провести первое заседание нового совета в Вильнюсе с президентом Зеленским". В отличие от существующей Комиссии Украина-НАТО, в рамках нового совета у Украины будут такие же права, как и у остальных стран альянса, и такие же возможности для консультаций. Кроме того, этот орган сможет принимать решения, указал генсек. 

Третий элемент будет связан с конкретным вопросом о вступлении Украины в НАТО.В принципе все союзники согласны, что страна должна стать членом альянса, подчеркнул Столтенберг. По его информации, несколько стран НАТО обсуждают с Украиной двусторонние и многосторонние проекты в этом направлении. "Мы все согласны с тем, что за последнее десятилетие Украина уже приблизилась к НАТО. Мы согласны с тем, что дверь НАТО открыта. И что Украина станет членом альянса. И это решение должны принять союзники и Украина. Россия не имеет права вето", - указал он.

НАТО усиливает поддержку Украины

Генсек альянса вновь подчеркнул важность усиления военной помощи Киеву и приветствовал новые обязательства союзников, в том числе инициативу Нидерландов и Дании начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и совместно с Великобританией и США поставить Украине ракеты ПВО малой и средней дальности. Он также сообщил, что союзники уже сделали взносы в на общую сумму 500 млн евро в рамках Комплексного пакета помощи НАТО.

На саммите альянса 11-12 июля в Вильнюсе ожидается принятие решения о программе многолетней поддержки Украины "со значительным финансированием", рассчитанной на ее переход к стандартам НАТО.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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