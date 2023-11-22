Канцлер ФРГ Шольц призвал Путина прекратить войну с Украиной

Олаф Шольц указал президенту РФ на необходимость вывести войска из Украины. Владимир Путин отверг упреки и вновь обвинил Киев в отказе от мирных переговоров.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе онлайн-саммита "Группы двадцати" (G20) призвал президента России Владимира Путина прекратить развязанную Москвой войну против Украины. "Я обратился к президенту Путину, чтобы он прекратил нападение на Украину и вывел войска, с тем чтобы эта война, наконец, завершилась", - заявил глава правительства ФРГ в среду, 22 ноября, на совместной с премьер-министром Италии Джорджей Мелони пресс-конференции. По словам Шольца, Германия была не единственной страной, указавшей на необходимость вывода российских военных с украинских территорий.

В то же время Путин отверг обвинения в адрес Москвы, вновь заявив о том, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной о мире. В свою очередь, он обвинил Киев в отказе от диалога. Между тем украинские власти неоднократно подчеркивали, что для начала мирных переговоров с Москвой необходимо безоговорочное выполнение встречных требований Украины как страны, подвергшейся агрессии. Главным условием при этом является немедленный вывод войск РФ с украинской территории.

Владимир Путин принял участие в саммите "большой двадцатки" впервые с военного вторжения РФ в соседнюю страну в феврале 2022 года. На аналогичных мероприятиях в Индии и Индонезии российскую сторону представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ордер МУС на арест Путина

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию. Москва отрицает причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного вторжения РФ.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. После решения суда в Гааге МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана и троих судей, выдавших ордер на арест российского лидера.

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