ПАСЕ признала обнуление сроков Путина нелегитимным

Абсолютная власть, оказавшаяся в руках президента России Владимира Путина в результате чрезвычайно длительного пребывания на посту, в сочетании с отсутствием в стране сильного парламента, независимой судебной системы, свободных СМИ и активного гражданского общество, превратила де-фактоРоссийскую Федерацию в диктатуру . Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о легитимности обнуления полномочий действующего президента РФ, которая была принята в пятницу, 13 октября, в Страсбурге. Депутаты ПАСЕ считают, что нынешняя российская власть "представляет собой угрозу международному миру и безопасности". Резолюция была принята единогласно.

Обнуление президентского срока Путина - нелегитимно

В июле 2020 года в РФ на общероссийском референдуме был принят ряд конституционных поправок, предложенных президентом Владимиром Путиным. Самой нашумевшей из них стала поправка о так называемом "обнулении президентских сроков Путина", теоретически позволяющая ему оставаться у власти до 2036 года. Эта и другие конституционные поправки, принятые в РФ, вызвали волну критики на Западе и со стороны независимого правового экспертного сообщества. Так, в марте 2021 года Венецианская комиссия опубликовала свои выводы, в которых жестко раскритиковала не только содержание поправок, но и процедуру их принятия.

Но почему через три года после референдума ПАСЕ вдруг решила высказать свое мнение об этих поправках, несмотря на то, что Россия уже больше не является членом Совета Европы (СЕ), из которого была исключена 16 марта 2022 года из-за вторжения в Украину? Дело в том, что инициатива о написании этой резолюции была внесена в правовой комитет ПАСЕ в январе 2022 года, до начала войны и изгнания России из СЕ. Потому докладчик и автор резолюции, нидерландский депутат от политгруппы "Европейской народной партии" Питер Омциг все это время продолжал свою работу над документом.

Кроме того, по словам Омцига, "с момента начала полномасштабной войны России против Украины вопрос о легитимности возможного переизбрания президента Путина на следующих президентских выборах в 2024 году приобрел особую актуальность". Докладчик отмечает, что "авторитет президента Путина уже и так поставлен под сомнение на национальном и международном уровне из-за юридически и морально предосудительного решения начать войну против Украины". Но при этом он уверен, что четкое признание незаконности этих конституционных поправок на международном уровне "лишит легитимности попытку Владимира Путина оставаться президентом РФ на неопределенный срок".

Диктатура угрожает самой России и всему миру

Принцип ограничения президентских сроков очень важен для функционирования демократии. Поскольку его нарушение выводит из строя "институциональную систему сдержек и противовесов, в результате чего ключевые позиции у власти постепенно занимают союзники президента, а голоса несогласных исчезают из его ближайшего окружения", говорится в резолюции. Доказательством этой закономерности является правление Владимира Путина, находящегося у власти в России более 20 лет, считают депутаты ПАСЕ.

Ассамблея выразила свое полное согласие с критическими выводами Венецианской комиссии по поводу поправки в Конституцию РФ, касающейся обнуления президентского срока Путина, подчеркнув, что она "нарушает как Конституцию самой России, так и международные законодательные принципы". "Как показывает агрессивная война России против Украины и ее политические и экономические последствия, диктатуры представляют собой угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и независимости своих соседей, а также разрушают фундаментальные права, социальное и экономическое благополучие своего населения", - говорится в резолюции. Поэтому депутаты ПАСЕ заявляют, что "восстановление демократии" в России "отвечает интересам, прежде всего, самого народа России, а также Европы и всего мира".

В связи с этим ассамблея напоминает, что все страны-участницы устава Международного уголовного суда (МУС) обязаны "арестовать Владимира Путина, если он окажется в их юрисдикции", на основании ордера МУС от 17 марта 2023 года. А также выражает свою полную поддержку созданию международного трибунала, "необходимого для того, чтобы привлечь к ответственности российское руководство, включая Владимира Путина, за первоначальное преступление агрессии", повлекшее за собой войну против Украины.

ПАСЕ не хочет иметь дело с диктаторами

Дебаты, предшествовавшие голосованию за резолюцию, по словам докладчика Питера Омцига, мало напоминали дискуссию, потому что представители всех политических групп полностью поддержали документ. "Поправки, принятые к Конституции России, - пример насильственного конституционализма, который применяется для внедрения в систему власти антидемократических тенденций", - заявил представитель объединенных левых из Ирландии Пол Гавен. Он отметил, что результатом этих процессов в России стало то, что "российские политики, пытавшиеся противостоять действующему режиму, оказались в тюрьмах".

За время пребывания у власти Владимира Путина в России произошли "радикальные изменения". "Преследование оппозиционных политиков, фейковые выборы, ужасные поправки к конституции, принятые во время "референдума на пеньках" - фальшивого голосования, - все это привело к тому, что демократия в России прекратила свое существование", - заявил литовский депутат от группы "Европейской народной партии" Эмануэлис Зингерис. По его словам, Россия стала "опасной страной, пытающейся атаковать не только наши ценности, но и физически разрушить демократический мир".

"Владимир Путин должен быть арестован как можно скорее, чтобы ответить перед судом за все действия, связанные с событиями в Украине, начиная с февраля 2014 года", - заявила нидерландский депутат от группы социалистов Саскиа Клуйт. В этой связи она упомянула о трагедии самолета "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года, унесшей жизни 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. "Когда мы говорим о господине Путине и о жестокости агрессивных режимов, моя страна узнала об этом на примере рейса МН17", - отметила Клуйт.

В политике слова имеют большое значение, а эта резолюция называет своими именами тех, кто управляет сегодня Россией, считает украинский депутат от группы консерваторов Алексей Гончаренко. "Россия - диктатура, это четко говорится в этом докладе. Может быть, Путин надеется просто переждать и думает, что потом все будет, как прежде. Но этого не случится, потому что наша сила в верховенстве законе, и если мы сказали: "Путин - диктатор", то возвращения к прошлому быть не может", - заявил депутат.

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