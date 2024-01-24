Германия впервые поставит Украине военные вертолеты

Правительство ФРГ приняло решение впервые начать поставки в Украину военных вертолетов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, необходимое оснащение и комплекты запасных частей к ним, заявили в министерстве обороны Германии во вторник, 23 января, вскоре после окончания очередной встречи в формате "Рамштайн".

Кроме того, украинские военные пройдут курс необходимого обучения для управления и обслуживания летной техники. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius), Sea King Mk41 - это "проверенный и надежный вертолет, который окажет помощь украинцам во многих областях: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат". "Это первая поставка такого рода из Германии", - подчеркнул Писториус.

Согласно данным Минобороны ФРГ, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия осуществила поставки военной помощи Украине на общую сумму около шести миллиардов евро. Ранее, в начале 2023 года, два вертолета этой модели были переданы Украине Великобританией.

Вертолеты американского производства

Как уточняется на сайте бундесвера, вертолеты этой модели используются немецкими военными с середины 1970-х годов . В Германии их основное предназначение - поисково-спасательная служба. Этот вертолет "имеет большой радиус действия - более 1500 км, оснащен радаром и инфракрасной камерой, отличается особой прочностью и способен летать даже при самых плохих погодных условиях". Еще одним его преимуществом является "особая конструкция вертолета-амфибии", позволяющая при необходимости осуществлять экстренную посадку на воду.

Вертолеты Sea King Mk41 производятся в США с 1959 года, они разработаны компанией Sikorsky Aircraft Corporation. В американской армии их начали использовать с 1961 года.

Результаты встречи в формате "Рамштайн"

Ранее в тот же день состоялась 18-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), учрежденной под эгидой США. Союзники Украины заверили власти страны в дальнейшей военной поддержке, включая поставки дальнобойного оружия, заявил представитель украинского Минобороны Илларион Павлюк, которого цитируют украинские СМИ.

По его словам, обещанное оружие будет способно эффективно поражать противника как на линии соприкосновения, так и в тылу, оно также пригодится для уничтожения его логистических узлов. Встреча прошла в онлайн-формате. Украинскую делегацию на ней возглавлял министр обороны Рустем Умеров.

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