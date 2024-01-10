Новый премьер Франции Атталь. Что о нем известно?

Во Франции новый премьер-министр - Габриэль Атталь. Экс-министр образования, потомок белоэмигрантов из Одессы, гей. Что еще о нем известно и почему во Франции так резко произошла смена главы правительства?

Габриэль Атталь 9 января 2024 года сменил на посту главы правительства Франции добровольно ушедшую в отставку Элизабет Борн. Она возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года. Ее уход вызвал много вопросов у аналитиков. Некоторые из них связывают ее отставку с принятием во Франции спорного миграционного закона. Борн хотя и удалось добиться того, чтобы документ был принят, но в него был включен ряд положений, на которых настаивали правые популисты из партии Марин Ле Пен. Закон, одобренный в декабре прошлого года, был настолько спорным, что после этого даже ушла в отставку министр здравоохранения Франции. Элизабет Борн, всегда поддерживавшая Макрона, объявив о том, что уходит в отставку, подчеркнула, что необходимо продолжать проводимые властями реформы.

Атталь самый молодой глава правительства

Новый глава французского кабинета министров 34-летний Габриэль Атталь - не только самый молодой в истории страны министр образования (этот пост он занимал до своего назначения премьером), но и самый молодой глава правительства. Но назначение Атталя не стало большим сюрпризом для французов. Он является ближайшим соратником Эмманюэля Макрона с президентских выборов в 2017 году, на которых Макрон одержал свою первую победу. "Впервые Макрон назначил того, кто так ему близок, - сказала на условиях анонимности одна из министров в нынешнем французском правительстве. - Но после острых дискуссий вокруг миграционного закона вполне понятно, что Макрон ищет, на кого опереться".

Эмманюэль Макрон и Габриэль Атталь Фото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Атталя и Макрона объединяет не только относительно юный возраст и амбиции, но и политические взгляды. Также, как Макрон, Атталь - бывший социалист. В 2017 году он ушел из Социалистической партии и примкнул к политическому движению Макрона "Республика на марше". До своего назначения Атталь, кроме поста министра образования, занимал и другие должности в правительстве.

Как Атталь сделал карьеру и что известно о его семье

Габриэль Атталь родился в 1989 году в пригороде Парижа. Его отец, Ив Атталь, родился в еврейской семье из Туниса, он адвокат и кинопродюсер. А мать, госслужащая Мари де Курисс, этническая гречанка и потомок белых эмигрантов, которые после революции и гражданской войны бежали из Одессы. Будучи православной, она крестила и сына в православной церкви.

Габриэль Атталь получил блестящее образование. После окончания частной школы он получил высшее образование в известном во всем мире Science Po - Институте политических исследований в Париже со степенью магистра государственного управления, и еще до окончания учебы стал самым молодым консультантом и спичрайтером тогдашнего министра здравоохранения Франции Марисоль Турен. Затем Атталь получил высшее юридическое образование в парижском университете Пантеон-Ассас. В 28 лет Атталь стал самым молодым госсекретарем, в 29 лет он был пресс-секретарем партии, в 33 года - министром образования.

Габриэль Атталь состоит в отношениях со Стефаном Сежурне, главой фракции проевропейской политической группы Renew Europe в Европарламенте. Атталь - первый премьер-министр Франции, который публично не скрывает свои гомосексуальные отношения.

Как французы относятся к Атталю

Макрон назначил главой правительства политика, который, как показывают опросы общественного мнения, очень популярен во Франции. Некоторые французские СМИ даже придумали термин "Attalmania". Атталь часто привлекал к себе внимание еще будучи министром образования. Так, сразу после начала учебного года он ввел запрет на ношение в школе абайи - религиозного предмета женской одежды у мусульман.

Габриэль Атталь ввел запрет на ношение абайи в школах Фото: Frederic Speich/MAXPPP/dpa/picture alliance

У многих этот шаг вызвал возмущение и долго обсуждался в СМИ. "Аталь, как и Макрон, все больше склоняется к политическим взглядам правых сил", - говорит один из сотрудников министерства образования Франции, пожелавший остаться анонимным.

Дискуссию вызвали также другие его решения, связанные со школьной формой и возможностью повторения школьного года, если у ученика плохая успеваемость. После суицида подростка в одной из школ Атталь призвал бороться с моббингом и хотел ввести в школьный курс так называемые "уроки эмпатии" по примеру Дании.

Теперь первым заданием Атталя на посту главы правительства станет формирование нового кабинета министров. Но большого выбора у него не будет. По мнению наблюдателей, Макрон уже давно сам решил, кто займет посты в новом правительстве.

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