Бундестаг отклонил резолюцию о поставке Украине ракет Taurus

Депутаты германского бундестага подавляющим большинством голосов отклонили проект резолюции о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. В ходе поименного голосования в четверг, 22 февраля, в поддержку этого документа высказались лишь 182 депутата, 480 были против и еще пятеро воздержались.

В выдвинутом оппозиционным консервативным блоком ХДС/ХСС проекте резолюции за "подлинные перемены в германской внешней политике и политике безопасности" содержался призыв к "незамедлительным поставкам запрошенных и имеющихся в Германии оружейных систем", включая крылатые ракеты Taurus.

Проект альтернативной резолюции

В другом проекте резолюции, представленном депутатами от правящей "светофорной" коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, правительство Германии тоже призывают к поставке Украине "дополнительно необходимых более дальнобойных оружейных систем", но ракеты Taurus в нем не упоминаются.

Этот документ был одобрен бундестагом, в его поддержку высказались 382 депутата, против проголосовали 284 парламентария, еще двое воздержались.

Эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), уже давно добивающаяся передачи ракет Taurus Киеву, также голосовала за проект резолюции, выдвинутый ХДС/ХСС.

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