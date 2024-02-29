Путин обвинил Запад в попытке истощить РФ гонкой вооружений

Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в попытке втянуть Россию в гонку вооружений и тем самым истощить ее. РФ необходимо развивать оборонно-промышленный комплекс и наращивать научный и технологический потенциал, заявил он, обращаясь в четверг, 29 февраля, с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

По словам Путина, Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, заявил президент РФ. При этом он обвинил власти США в демагогии в преддверии президентских выборов и "открытых враждебных действиях" в отношении России. По его словам, "США хотят показать, что по-прежнему правят миром и могут договориться с русскими там, где им надо".

Он также указал на обвинения Запада в намерении России разместить ядерное оружие в космосе, которые он назвал "голословными". Путин объявил о планах серьезно укрепить группировки ВС РФ на западном направлении на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявив, что обе страны "втянули" в альянс.

Путин назвал "бредом" заявления о планах нападения на Европу

Одновременно Путин обвинил Запад в том, что он якобы "спровоцировал конфликты в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира" и готовит планы для "максимально эффективного" поражения РФ на ее территории. Кроме того, он назвал "бредом" заявления о том, что Россия собирается напасть на Европу.

Российский президент также обвинил США в том, что их действия "фактически привели к демонтажу системы международной безопасности". "Это очень опасная ситуация. Нужно формировать новую систему безопасности в Евразии. Мы готовы обсуждать ее со всеми заинтересованными сторонами", - заявил он. Он добавил, что "без суверенной сильной России безопасность невозможна".

Владимир Путин регулярно выступает с угрозами в адрес Запада и указывает на возможность применения ядерного оружия. В нынешнем обращении он также сказал о "готовности стратегических ядерных сил к гарантированному применению". Два года назад он принял решение о полномасштабном вторжении в Украину.

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