В США работают над ответом на угрозу от РФ в космосе

В администрации США готовят план ответа на возможные угрозы со стороны РФ. "Надо убедиться, что мы предотвратим то, что может привести к международному кризису", - заявил глава комитета по разведке Палаты представителей.

Администрация США приступила к выработке мер по противодействию возможной угрозы в космосе со стороны России. Об этом в воскресенье, 18 февраля, заявил в эфире телеканала NBC News глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тёрнер.

"Мы встретились с (советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности. - Ред.) Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, будет направлен на решение этого вопроса, - заявил он по видеосвязи из столицы Баварии, где принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности.- Нам необходимо убедиться, что мы предотвратим то, что может привести к международному кризису".

14 февраля республиканец Тёрнер сообщил, что возглавляемый им комитет предоставил членам Конгресса информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности", и потребовал от Белого дома "рассекретить всю информацию, относящуюся к этой угрозе".

Американские СМИ сообщили после этого, что речь идет о намерении Москвы разместить в космосе ядерное оружие для применения его против спутников.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби позднее подтвердил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, которое можно использовать в космосе, отметив, что американская администрация относится к этим планам со всей серьезностью. Однако, по его словам, это оружие еще не развернуто, и непосредственной угрозы безопасности нет.

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