  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

США не видят намерения РФ применить ядерное оружие в Украине

Дмитрий Андреев
43 мин. назад

В Вашингтоне внимательно наблюдают за ситуацией, но не видят признаков ядерной угрозы со стороны Москвы, сказал представитель Белого дома Кирби.

https://p.dw.com/p/4T678
Российский ракетный комплекс "Ярс" на Красной площади Москвы
Российский ракетный комплекс "Ярс" (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

Власти США не наблюдают признаков того, что у России есть намерение применить ядерное оружие в Украине. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. В Вашингтоне также не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС, однако внимательно наблюдают за ситуацией вокруг станции, отметил он.

"За исключением бурной риторики, мы не увидели никаких признаков того, что (у России - Ред.) существует какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины. И я могу заверить вас, что мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию стратегического сдерживания", - сказал Кирби журналистам.

Комментируя заявления украинских официальных лиц о вероятной подготовке Россией подрыва ЗАЭС, представитель Белого дома заявил, что США "не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна". "Но мы очень, очень внимательно следим" за ситуацией, добавил Кирби.

В Киеве утверждают, что РФ готовит теракт на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС. Глава государства сослался на данные украинской разведки.

На следующий день британское издание New Statesman опубликовало интервью с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым, который утверждал, что российские войска заминировали бассейн-охладитель и четыре из шести энергоблоков крупнейшей в Европе АЭС и готовы взорвать станцию.

По словам Буданова, это может произойти в двух случаях. Первый - если россияне будут выбиты с левого берега Днепра. Таким образом они могут попытаться создать зону отчуждения и предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ. Во втором случае Россия может использовать ядерную катастрофу как "профилактическую меру", чтобы остановить контрнаступление ВСУ до его начала, сказал глава ГУР.

Смотрите также:

Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

С Запорожской АЭС бегут сотрудники, угроза ядерной катастрофы растет (01.09.2022)

С Запорожской АЭС бегут сотрудники, угроза ядерной катастрофы растет (01.09.2022)

Жители Энергодара, где находится Запорожская АЭС, бегут. Некоторые из них раньше работали на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Нехватка персонала представляет серьезную угрозу для безопасности на электростанции.
Общество1 сентября 2022 г.02:59 мин.
external

Техногенная катастрофа: разрушение Каховской ГЭС, Киев и Москва обвиняют друг друга. DW Новости

Техногенная катастрофа: разрушение Каховской ГЭС, Киев и Москва обвиняют друг друга. DW Новости

Каховская ГЭС разрушена и, по мнению многих специалистов, восстановлению не подлежит. В Херсонской области эвакуация. Под угрозой оказалось функционирование Запорожской АЭС.
Политика6 июня 2023 г.33:22 мин.
Военный парад в Москве

Экс-посол США Хёрбст о ядерных угрозах РФ Украине: Шантаж частично работает

Экс-посол США Хёрбст о ядерных угрозах РФ Украине: Шантаж частично работает

В России звучат угрозы применить ядерное оружие против Украины. Что за этим стоит? В интервью DW вашингтонский эксперт, бывший посол США в Киеве Джон Хёрбст объяснил, почему считает это шантажом.
Конфликты22 июня 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Наемник ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

Последствия мятежа Пригожина и другие итоги 488-го дня войны

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Ляпис Трубецкой", Берлин, 25 июня 2023 года

"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

Культура13 ч. назад
Плавучий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика и бизнес17 ч. назад10 фото
Карикатура - карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко держит на руках съежившегося маленького президента России Владимира Путина и показывает рукой "стоп"

Лукашенко спас Путина от Пригожина: "батька" в обиду не даст

Лукашенко спас Путина от Пригожина: "батька" в обиду не даст

Политика18 ч. назад
Акция протеста в Берлине против изнасилований со стороны российских солдат в ходе войны в Украине (фото из архива)

Почему ФРГ расследует изнасилование украинки солдатами РФ

Почему ФРГ расследует изнасилование украинки солдатами РФ

Конфликты21 ч. назад
В экспозиции"Plastic World" в выставочном зале Schirn во Франкфурте-на-Майне собраны предметы искусства из пластика. На фото "Воздушный аквариум" Отто Пине

Зачем во Франкфурт привезли столько пластика

Зачем во Франкфурт привезли столько пластика

Искусство13 ч. назад
Российские солдаты на плацу

Помимо "Вагнера": какие еще ЧВК из России воюют в Украине

Помимо "Вагнера": какие еще ЧВК из России воюют в Украине

Конфликты16 ч. назад
На главную страницу