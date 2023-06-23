Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Насколько велики риски безопасности для оккупированной РФ Запорожской АЭС и как расценивать последние заявления МАГАТЭ и представителей РФ и Украины? Ольга Кошарная ответила на этот и другие вопросы в "DW Новости Шоу".

Россия рассматривает сценарий теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на данные украинской разведки. Российская сторона, как утверждает Зеленский, уже все подготовила для этого.

В Кремле заявление украинского президента назвали "ложью", ссылаясь на недавно посетившую ЗАЭС делегацию МАГАТЭ. "Они все видели все, что хотели видеть", - так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23 июня в Калининграде представители МАГАТЭ обсудили вопросы ядерной безопасности с российской делегацией. С начала полномасштабного вторжения России в Украину стороны не раз обвиняли друг друга в готовящихся на Запорожской АЭС провокациях. О том, насколько реален сценарий подрыва ЗАЭС и как это видит украинская сторона, в программе "DW Новости Шоу" рассказала украинский эксперт по вопросам ядерной безопасности Ольга Кошарная.

DW: Что может сделать та сторона, которая контролирует ЗАЭС?

Ольга Кошарная: Я хочу сейчас опровергнуть цитату Пескова о том, что МАГАТЭ посетило ЗАЭС и ничего не видело.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что ему известно о размещении мин за периметром станции, о чем агентство сообщало раньше. А также о том, что мины есть в определенных местах в середине охраняемой площадки. Как пояснил МАГАТЭ персонал станции, они были заложены с оборонной целью. Оценка МАГАТЭ этих конкретных мест размещения состояла в том, что хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не подвергнутся существенному влиянию, сказал Гросси. Но у меня вызывает вопрос, как наличие взрывных устройств рядом с системой безопасности не может существенно влиять на систему безопасности?

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: Alexei Konovalov/dpa/picture alliance

- То есть, МАГАТЭ прямо заявляет, что там есть мины, которые могут в любой момент взорваться?

- Да, внутри охраняемого периметра, рядом с реакторами. Мы уже говорили о том, что случайная детонация была уже 12 апреля рядом с машинным залом энергоблока номер четыре.

Теперь, что касается заявлений Буданова и Зеленского, 11 июня в российских СМИ было сообщение, что водолазы МЧС РФ опускались на дно пруда-охладителя ЗАЭС с целью, как было там написано, укрепления шандоры - это заслонка, которая спускает или выпускает воду. Они заявили, что гарантируют - шандору укрепили и уровень воды не будет падать с отметки 16,67. Но при этом процессе запретили присутствовать украинскому персоналу, в том числе руководству ЗАЭС. На следующий день,12 июня, я делилась своими предположениями, что это не просто так, что не зря нырял водолаз, а что, возможно, это минирование. На этой неделе уже генерал Буданов, который возглавляет управление разведки Минобороны Украины, заявил об этом уверенно. Значит они уже получили информацию по своим источникам.

Что это? Я вполне допускаю такое развитие событий (подрыв на ЗАЭС) с того момента, как узнала о водолазе. В ту неделю, когда подорвали Каховскую ГЭС, там был Сергей Кириенко лично, осматривал этот пруд-охладитель. Сейчас, несмотря на заверения российских оккупантов о том, что в пруду не будет меняться уровень воды, на самом деле за 10 дней потеряно 2,5 млн кубов воды. То есть, уровень снизился с 16,67. Заминированы трубопроводы, вокруг бассейнов разбрызгиватели, внутри станции мины. Необязательно закладывать взрывчатку под реактор, достаточно спустить всю воду из пруда, подорвав шандору, или взорвать трубопроводы, которые ведут для охлаждения реактора. Я думаю, что все это делается, и шантаж, и угрозы, исключительно для того, чтобы остановить контрнаступление ВСУ в этом регионе.

Они это понимали и полтора месяца это все готовили. Поэтому они не будут взрывать это там на станции. Они это сделают дистанционно после отступления, вынужденного.

- Какие будут последствия такого взрыва заложенных на территории ЗАЭС взрывчатых веществ?

- Вся вода вытекает, а там 47 млн кубометров. Отсутствует вода для охлаждения пяти реакторов в холодном останове, одного - в горячем, шести бассейнов выдержки и резервных генераторов, если еще будет перебита линия электропередачи, а она наверняка будет перебита - единственная для внутренних нужд охлаждения при работе резервных дизель-генераторов. Это все ведет к тяжелой аварии с расплавлением активной зоны. Но только если блок в "холодном останове", то без воды он может продержаться до начала аварии, когда уже будет радиационный эффект, - восемь суток. А если блок пятый в "горячем останове", как сейчас, потому что Россия не выполняет требования регулирования, то 27 часов.

Украинские специалисты разработали разные сценарии поведения для недопущения инцидента, даже если подорвут и там воды не будет, у них есть сценарии предотвратить тяжелую аварию, это украинское ноу-хау. Но все идет к тому, что после Каховской ГЭС у меня, например, нет сомнений, что Россия пустится во все тяжкие.

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