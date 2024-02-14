В Конгрессе США заявили о серьезной угрозе нацбезопасности

По словам главы Комитета по разведке Палаты представителей США, Конгресс информирован о "серьезной угрозе национальной безопасности". Американские СМИ сообщают, что эта угроза может быть связана с Россией.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тёрнер заявил о "серьезной угрозе национальной безопасности". Республиканец Тёрнер сообщил в среду, 14 февраля, что возглавляемый им комитет предоставил всем членам Конгресса соответствующую информацию, хотя и не уточнил, о какой именно угрозе идет речь.

Глава Комитета по разведке потребовал от главы Белого дома Джо Байдена "рассекретить всю информацию, относящуюся к этой угрозе, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для реагирования на эту угрозу".

Угроза предположительно связана с Россией

Два осведомленных источника Reuters рассказали агентству, что угроза, о которой говорил Тёрнер, связана с Россией и операциями в космосе, но отказались предоставить более подробную информацию, сославшись на высокий уровень секретности. Источники телеканалов CNN и NBC также сообщили, что заявление Тёрнера связано с Россией и конкретно с ее военным потенциалом.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге также не сообщил никаких подробностей дела, выразив удивление тем, что Майк Тёрнер опубликовал свое заявление. Салливан также рассказал, что запланировал на четверг встречу с высокопоставленными членами Конгресса, после которой будут обсуждаться дальнейшие шаги. Он не ответил на несколько вопросов журналистов о характере угрозы.

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