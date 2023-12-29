США запустили на орбиту секретный военный космоплан Х-37В

Запуск осуществлен с помощью тяжелой ракеты Falcon Heavy, способной доставить его на более высокую орбиту. О целях миссии Пентагон сообщил лишь, что будет проведено "множество передовых экспериментов".

В США в ночь на пятницу, 29 декабря, в седьмой стартовал секретный военный космоплан Х-37В. Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида впервые с помощью ракеты сверхтяжелого класса Falcon Heavy компании SpaceX, которая способна доставить аппарат на более высокую орбиту, чем прежде. Прежние полеты Х-37В, которую доставляли в космос ракетой-носителем Atlas V и позже Falcon 9, совершались на высоте до двух тысяч километров над Землей.

Министерство обороны США обнародовало мало информации о миссии, в ноябре сообщив лишь, что она повлечет за собой "множество передовых экспериментов", включая "эксплуатацию Х-37В на новых орбитальных режимах, эксперименты с будущими технологиями осведомленности о космической сфере и исследование радиационного воздействия на материалы, предоставленные НАСА". Как долго пробудет корабль на орбите, не сообщается, но предположительно полет продлится до июня 2026 года. В прошлый раз Х-37В пробыл на орбите более двух лет.

Старт отменяли три раза

Запуск американского космоплана произошел с задержкой в две недели, три раза старт отменяли из-за плохой погоды и технических проблем. Две недели назад Китай отправил на орбиту свой секретный роботизированный космический самолет под названием Shenlong ("Божественный дракон").

Космический дрон X-37B выглядит как мини-версия пилотируемых космических кораблей. Его длина составляет девять метров, размах крыльев - 4,5 метра, взлетная масса – около 5 тонн. Он питается от солнечных батарей. После полета на орбите аппарат совершает посадку в самолетном режиме.

X-37B находится в эксплуатации с 2010 года, он был разработан для Пентагона компанией United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.

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