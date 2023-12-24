SpaceX отправила на орбиту два разведспутника бундесвера

Вооруженные силы Германии (бундесвер) расширяют свое присутствие в космическом пространстве. Еще два спутника радиолокационной разведки - SARah 2 и SARah 3 - были запущены в космос американской компанией SpaceX в воскресенье, 24 декабря.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с военно-воздушной базы Ванденберг на юге штата Калифорния в 05.11 по местному времени (16.11 мск). Через некоторое время SpaceX подтвердила развертывание аппаратов.

Другие спутники бундесвера в космосе

У Вооруженных сил ФРГ уже есть два спутника на геостационарной орбите для покрытия территорий интересов Германии в Европе и на Ближнем Востоке, а также шесть спутников на низкой околоземной орбите, заявил ранее командующий космическим командованием бундесвера генерал-майор Михаэль Траут (Michael Traut) газете Tagesspiegel.

Первый спутник разведывательной группировки SARah был выведен на орбиту в июне 2022 года. Ее аппараты придут на смену пяти спутникам системы SAR-Lupe, выведенным на орбиту в 2006-2008 годах и уже устаревшим в возможностях получения и передачи данных.

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