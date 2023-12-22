Германия готовится к участию в миссии "Страж процветания"

Бундесвер стоит перед новой важной зарубежной миссией. В начале 2024 года Германия может присоединиться к международной операции по обеспечению свободы навигации в Красном море.

Если верить тому, что говорят в политических кругах Германии, то бундесвер стоит перед новой важной зарубежной миссией. В январе или феврале 2024 года Германия может присоединиться к международной операции по обеспечению свободы навигации в Красном море, возглавляемой США. Однако есть типично немецкая особенность, которая особенно важна тогда, когда нога немецкого солдата должна ступить на чужую землю. Бундесвер является парламентской армией и на задействование его в любой операции должен быть получен мандат бундестага.

"Prosperity Guardian" - "Страж процветания", так называется операция США, обратившихся за поддержкой в ее участии к почти сорока странам. Название операции говорит за себя - речь идет о том, чтобы встать на стражу безопасности одного из важнейших судоходных торговых путей. К акции уже присоединились Франция, Великобритания, другие союзники США, а после разрешения бундестага примкнет и Германия. Причиной обострения ситуации в регионе стали участившиеся нападения поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки "Ансар Аллах“ на торговые суда, которые через Суэцкий канал идут из Европы в Азию и наоборот.

Трафик через Красное море составляет от 10 до 12 процентов мировых морских перевозок, около 5 процентов мировых объемов транспортировки нефти и около 30 процентов всех контейнерных перевозок. Цифры впечатляющие, а опасность для перевозок растет. Только в декабре хуситы совершили 20 воздушных нападений на проходящие суда, использовав как беспилотники, так и ракеты.

Федеральное правительство: Есть право на безопасность

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) подтвердил, что в Берлине изучают вопрос участия в миссии по защите судоходства. И его слова говорят о том, что такое участие весьма вероятно. "Есть право на безопасность. И есть право свободы морей и океанов (принцип морского и международного права, говорящий о свободе передвижения в морском пространстве - Ред.). И если этому праву угрожают, то международное сообщество призвано уменьшить эти угрозы", - заявил он.

Несколько осторожнее высказался представитель МИД Германии. "Мы проведем сейчас внутреннюю проверку и, если мы придем к соответствующим выводам и примем решение, что мы должны участвовать в этой миссии, информируем затем, на какой основе и с каким мандатом мы предложим это бундестагу", - заявил Кристиан Вагнер (Christian Wagner).

Для участия в миссии есть несколько возможностей

Для участия Германии в миссии есть несколько возможностей. До апреля 2022 года бундесвер участвовал в миссии по борьбе с пиратами в районе Африканского рога. Мандат Евросоюза на это участие действителен до конца 2024 года. В Берлине задумываются, не расширить ди действие этой операции и на Красное море.

Фрегат Hessen Фото: picture alliance/dpa/I. Wagner

Кроме того, Германия может отправить в Красное море фрегат Hessen. Он считается новейшим военным кораблем, специально разработанным для противовоздушной обороны, конвоирования и контроля морского пространства. Корабль с 245 солдатами на борту возвращается в Германию с шестимесячных учений в Северном море и Арктике.

Оппозиция предостерегает от спешки

Сейчас ясно одно. Бундестаг проголосует за участие бундесвера в операции в Красном море. Об этом уже сообщили представители всех партий, входящих в правящую коалицию. Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из Свободной демократической партии Германии заявила в интервью газете Süddeutsche Zeitung: "Германия является третьей в мире державой по объему экспорта. Поэтому блокада торговых путей чувствительна для нас и каждый ощутит, если определенные продукты не достигнут Европы".

За участие бундесвера в операции готова проголосовать и оппозиция. "В подобных миссиях Германия имеет некоторые ограничения. Но мы, даже как оппозиция, конечно поддержим ООН и ее миссии", - указал вице-председатель парламентской фракции консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Йоханн Вадепуль (Johann Wadephul) в интервью DW.

Одновременно он предостерег от спешки."Бундестаг соберется во вторую неделю января. И как я вижу, к этому времени США уже будут на месте. Вместе с Великобританией, Францией и Италией, возможно, Испанией. Не обязательно, чтобы Германия тотчас вступила в коалицию. Но мы готовы к соответствующему решению бундестага. И до этого времени мы можем подготовиться для участия в миссии", - заявил политик.

Судоходные компании выбирают обходные пути

Тем временем, уже четыре крупные контейнерные судоходные компании, включая лидера отрасли MSC, отказались проводить свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова и северо-восточной частью Африки. Вместо того, чтобы использовать Суэцкий канал, как кратчайший путь из Европы в Азию, они вынуждены будут обходить Африку мимо мыса Доброй Надежды, что приведет к дополнительным расходам и задержкам.

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