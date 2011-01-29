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Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/picture alliance

Суэцкий канал

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Бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря.

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Контекст

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В трех городах Египта введен режим ЧП

В трех городах Египта введен режим ЧП

Президент Египта ввел чрезвычайное положение в Порт-Саиде, Исмаилии и Суэце. Это произошло после беспорядков, унесших жизни более 50 человек. В телеобращении Мурси призвал ведущих политиков страны к переговорам.
Экономика и бизнес28 января 2013 г.00:53 мин.
Кристиан Вульф

Президент ФРГ и генсек ООН призвали Египет к политическим переменам

Президент ФРГ и генсек ООН призвали Египет к политическим переменам

Президент Германии Кристиан Вульф и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвали власти Египта к политическому обновлению. МИД ФРГ рекомендовал немецким гражданам покинуть Каир, Александрию и Суэц.
4 февраля 2011 г.
Протесты в Каире

МИД Германии призвал отказаться от поездок в охваченные беспорядками регионы Египта

МИД Германии призвал отказаться от поездок в охваченные беспорядками регионы Египта

МИД ФРГ призывает немцев воздержаться от поездок в Каир, Александрию, Суэц, а также города в центральной части Египта и дельте Нила. Ситуация на курортах на Красном море, по данным немецких дипломатов, пока спокойная.
31 января 2011 г.
Беспорядки в Каире

Протесты в Египте: Мубарак обещает распустить правительство

Протесты в Египте: Мубарак обещает распустить правительство

В ночь на 29 января президент Египта Хосни Мубарак заявил о намерении сформировать новое правительство. В центре египетской столицы звучат выстрелы. Имеются человеческие жертвы. В ряде городов введен комендантский час.
29 января 2011 г.