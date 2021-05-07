 Микросхемы из Техаса и лес кругляк из Сибири: в чем причины дефицита сырья? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 09.05.2021

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Экономика

Микросхемы из Техаса и лес кругляк из Сибири: в чем причины дефицита сырья?

Многие немецкие предприятия, будь то автоконцерны, строительные фирмы или кондитерские фабрики, жалуются на перебои в поставках исходного сырья. Причина - не только пандемия коронавируса.

Микросхема в пинцете

Коронавирус повысил спрос на микросхемы

Спрос снова появился, но теперь хромает предложение. Будь то микросхемы, пластмасса или древесина - во многих отраслях ощущается дефицит исходного сырья. И это, указывает мюнхенский Институт немецкой экономики (Ifo), стало "серьезной проблемой" для народного хозяйства ФРГ. Почти половина (45%) опрошенных в апреле промышленных фирм жаловались на перебои в поставках сырья и комплектующих деталей. Столь проблематичной ситуация в последний раз была в январе 1991 года - 30 лет назад.

На нехватку микрочипов немецкие автопроизводители и станкостроители жалуются уже давно, но теперь, по словам эксперта из Ifo Клауса Вольрабе (Klaus Wohlrabe), возникает своего рода эффект домино: дефицит исходных продуктов приводит к перебоям в работе предприятий одних отраслей, а от этого начинает лихорадить производителей в других сферах. 

Автопрому не хватает чипов, кондитерским фабрикам - упаковок

Все больше становится сообщений о том, что немецким автомобильным концернам приходиться сокращать производство и отправлять сотрудников на сокращенный рабочий день (Kurzarbeit).

На заводе Volkswagen в Цвикау

Дефицит микросхем приводит к остановке производства автомобилей в Германии

"Ситуация весьма напряженная, - делится с DW Эккехард Роттер (Eckehard Rotter) из Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA). - Уже несколько раз приходилось останавливать производственные конвейеры из-за задержек в поставках важных комплектующих деталей, в первую очередь - электроники". Причем не хватает не только микросхем, но и обычных полупроводников. А ведь в современной машине таких деталей может быть более тысячи.

Ощущаются перебои и в поставках синтетического сырья. Ситуация чрезвычайная, констатирует Михаэль Вайгельт (Michael Weigelt), член правления Объединения предприятий по переработке пластмасс. И это касается всего спектра полимерного сырья. В результате фирмам приходиться не только мириться с ростом цен на него, но и с невыполнением заказов на поставки в полном объеме. А дефицит упаковочных материалов негативно сказывается на работе производителей конфет и кондитерских изделий.  

Коронавирус повысил спрос на полупроводники

Причины разрывов цепочек поставок различные. Некоторые их звенья оказались ослабленными или вышли из строя из-за коронавируса. Так, всемирная рецессия в прошлом году привела к сокращению производства полупроводников. И мало кто ожидал, что мировая экономика пойдет на поправку так быстро.

Человек работает из дома на компьютере

Работа на удаленке повысила спрос на компьютеры

Кроме того, пандемия ускорила процесс цифровизации. Все больше людей в разных странах мира работают из дома, а школьников часто обучают удаленно. Соответственно вырос спрос на необходимое оборудование и с ним - на микропроцессоры.

Ситуацию, в которой оказались автопроизводители и их субподрядчики, усугубляет тот факт, что они зависят от весьма небольшого числа поставщиков, среди них - TSMC, GlobalFoundries, Samsung Electronics, United Microelectronics и SMIC, производственные мощности которых находятся главным образом в Китае, Южной Корее, СЩА и на Тайване.

Быстрого улучшения ситуации не ожидается. "Мы исходим из того, что во втором квартале дефицит полупроводников станет даже еще острее", - заявил главный экономист Бундесбанка Йенс Ульбрих (Jens Ulbrich). И только со второго полугодия, по его прогнозу, положение начнет нормализоваться.

Свирепые морозы в Техасе, пожары в Японии, засуха на Тайване

Но отчасти проблемы возникли и просто из-за несчастных случаев или капризов погоды. Так, фабрика микрочипов в Техасе была вынуждена остановить производство, потому что суровые морозы в феврале привели к перебоям в электроснабжении. В Японии частично сгорел при пожаре завод полупроводников. На Тайване из-за засухи возникли трудности в требующем большого расхода воды производстве микросхем.

Производство микросхем на Тайване

Производство микросхем на Тайване

Ситуация в сфере производства синтетических материалов также усугубилась прошлой зимой, когда из-за сильных морозов пришлось остановить некоторые предприятия в США. А растущий в Северной Америке спрос на древесину оказался неудовлетворенным за счет отечественных ресурсов потому, что местные леса сильно пострадали от пожаров и нашествия вредителей.

Пробка в Суэцком канале и заблудившиеся контейнеры

По-прежнему ощущаются в мировой экономике и последствия аварии в Суэцком канале, который в марте этого года оказался почти на неделю заблокированным контейнеровозом Ever Given. Тысячи его контейнеров не были доставлены вовремя адресатам, а сотни других грузовых судов оказались в пробках по обе стороны этой важнейшей водной артерии мировой торговли.

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given несколько дней блокировал Суэцкий канал

А потом, когда Ever Given, наконец, сняли с мели, все эти суда столпились перед портами назначения, которые не могли принять, разгрузить и снова загрузить их все сразу. Это, в свою очередь, обострило проблему дефицита самих контейнеров, которая возникла еще до аварии в Суэцком канале. Дело в том, что из-за вызванного пандемией кризиса мировой торговли многие контейнеры оказались не там, где надо, а суда простаивали в портах на протяжении нескольких месяцев и разгружались не так быстро, как в обычное время. 

По оценке председателя правления гамбургского логистического концерна HHLA Ангелы Тицрат (Angela Titzrath), мировое судоходство только летом оправится от потрясений и войдет в нормальный график. И лишь после этого снова уменьшатся цены на фрахт, которые на некоторых азиатских направлениях увеличились в 10 раз.

Эхо торговой войны Трампа и российского эмбарго на экспорт леса

Дефицит исходной продукции и сырья в Германии объясняется еще и тем, что спрос в Китае стал расти намного раньше, чем в Европе. Поэтому многие поставки, например, сырья для полимерной промышленности были перенаправлены из стран Среднего Востока и США в Азию.

Нелегальная вырубка леса в России

Нелегальная вырубка леса в России

По-прежнему сказывается и эхо развязанной Дональдом Трампом торговой войны, указывает Клаус Вольрабе из института Ifo. В ответ, поясняет он, Китай стал больше ориентировать свою экономику на внутренний спрос, проводя своего рода политику "China first".

Плюс Россия ввела запрет на экспорт сырого леса (кругляка), что обостряет дефицит древесины. А потребность в ней (и соответственно цены) растет вследствие строительного бума в США и Китае. По прогнозу немецких экспертов, в текущем году мировой спрос на древесину будет превышать ее предложение.

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    Автор: Томас Кольман


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