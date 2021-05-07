Микросхемы из Техаса и лес кругляк из Сибири: в чем причины дефицита сырья?

Спрос снова появился, но теперь хромает предложение. Будь то микросхемы, пластмасса или древесина - во многих отраслях ощущается дефицит исходного сырья. И это, указывает мюнхенский Институт немецкой экономики (Ifo), стало "серьезной проблемой" для народного хозяйства ФРГ. Почти половина (45%) опрошенных в апреле промышленных фирм жаловались на перебои в поставках сырья и комплектующих деталей. Столь проблематичной ситуация в последний раз была в январе 1991 года - 30 лет назад.

На нехватку микрочипов немецкие автопроизводители и станкостроители жалуются уже давно, но теперь, по словам эксперта из Ifo Клауса Вольрабе (Klaus Wohlrabe), возникает своего рода эффект домино: дефицит исходных продуктов приводит к перебоям в работе предприятий одних отраслей, а от этого начинает лихорадить производителей в других сферах.

Автопрому не хватает чипов, кондитерским фабрикам - упаковок

Все больше становится сообщений о том, что немецким автомобильным концернам приходиться сокращать производство и отправлять сотрудников на сокращенный рабочий день (Kurzarbeit).

Дефицит микросхем приводит к остановке производства автомобилей в Германии

"Ситуация весьма напряженная, - делится с DW Эккехард Роттер (Eckehard Rotter) из Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA). - Уже несколько раз приходилось останавливать производственные конвейеры из-за задержек в поставках важных комплектующих деталей, в первую очередь - электроники". Причем не хватает не только микросхем, но и обычных полупроводников. А ведь в современной машине таких деталей может быть более тысячи.

Ощущаются перебои и в поставках синтетического сырья. Ситуация чрезвычайная, констатирует Михаэль Вайгельт (Michael Weigelt), член правления Объединения предприятий по переработке пластмасс. И это касается всего спектра полимерного сырья. В результате фирмам приходиться не только мириться с ростом цен на него, но и с невыполнением заказов на поставки в полном объеме. А дефицит упаковочных материалов негативно сказывается на работе производителей конфет и кондитерских изделий.

Коронавирус повысил спрос на полупроводники

Причины разрывов цепочек поставок различные. Некоторые их звенья оказались ослабленными или вышли из строя из-за коронавируса. Так, всемирная рецессия в прошлом году привела к сокращению производства полупроводников. И мало кто ожидал, что мировая экономика пойдет на поправку так быстро.

Работа на удаленке повысила спрос на компьютеры

Кроме того, пандемия ускорила процесс цифровизации. Все больше людей в разных странах мира работают из дома, а школьников часто обучают удаленно. Соответственно вырос спрос на необходимое оборудование и с ним - на микропроцессоры.

Ситуацию, в которой оказались автопроизводители и их субподрядчики, усугубляет тот факт, что они зависят от весьма небольшого числа поставщиков, среди них - TSMC, GlobalFoundries, Samsung Electronics, United Microelectronics и SMIC, производственные мощности которых находятся главным образом в Китае, Южной Корее, СЩА и на Тайване.

Быстрого улучшения ситуации не ожидается. "Мы исходим из того, что во втором квартале дефицит полупроводников станет даже еще острее", - заявил главный экономист Бундесбанка Йенс Ульбрих (Jens Ulbrich). И только со второго полугодия, по его прогнозу, положение начнет нормализоваться.

Свирепые морозы в Техасе, пожары в Японии, засуха на Тайване

Но отчасти проблемы возникли и просто из-за несчастных случаев или капризов погоды. Так, фабрика микрочипов в Техасе была вынуждена остановить производство, потому что суровые морозы в феврале привели к перебоям в электроснабжении. В Японии частично сгорел при пожаре завод полупроводников. На Тайване из-за засухи возникли трудности в требующем большого расхода воды производстве микросхем.

Производство микросхем на Тайване

Ситуация в сфере производства синтетических материалов также усугубилась прошлой зимой, когда из-за сильных морозов пришлось остановить некоторые предприятия в США. А растущий в Северной Америке спрос на древесину оказался неудовлетворенным за счет отечественных ресурсов потому, что местные леса сильно пострадали от пожаров и нашествия вредителей.

Пробка в Суэцком канале и заблудившиеся контейнеры

По-прежнему ощущаются в мировой экономике и последствия аварии в Суэцком канале, который в марте этого года оказался почти на неделю заблокированным контейнеровозом Ever Given. Тысячи его контейнеров не были доставлены вовремя адресатам, а сотни других грузовых судов оказались в пробках по обе стороны этой важнейшей водной артерии мировой торговли.

Контейнеровоз Ever Given несколько дней блокировал Суэцкий канал

А потом, когда Ever Given, наконец, сняли с мели, все эти суда столпились перед портами назначения, которые не могли принять, разгрузить и снова загрузить их все сразу. Это, в свою очередь, обострило проблему дефицита самих контейнеров, которая возникла еще до аварии в Суэцком канале. Дело в том, что из-за вызванного пандемией кризиса мировой торговли многие контейнеры оказались не там, где надо, а суда простаивали в портах на протяжении нескольких месяцев и разгружались не так быстро, как в обычное время.

По оценке председателя правления гамбургского логистического концерна HHLA Ангелы Тицрат (Angela Titzrath), мировое судоходство только летом оправится от потрясений и войдет в нормальный график. И лишь после этого снова уменьшатся цены на фрахт, которые на некоторых азиатских направлениях увеличились в 10 раз.

Эхо торговой войны Трампа и российского эмбарго на экспорт леса

Дефицит исходной продукции и сырья в Германии объясняется еще и тем, что спрос в Китае стал расти намного раньше, чем в Европе. Поэтому многие поставки, например, сырья для полимерной промышленности были перенаправлены из стран Среднего Востока и США в Азию.

Нелегальная вырубка леса в России

По-прежнему сказывается и эхо развязанной Дональдом Трампом торговой войны, указывает Клаус Вольрабе из института Ifo. В ответ, поясняет он, Китай стал больше ориентировать свою экономику на внутренний спрос, проводя своего рода политику "China first".

Плюс Россия ввела запрет на экспорт сырого леса (кругляка), что обостряет дефицит древесины. А потребность в ней (и соответственно цены) растет вследствие строительного бума в США и Китае. По прогнозу немецких экспертов, в текущем году мировой спрос на древесину будет превышать ее предложение.

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