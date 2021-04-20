Ожидания экспортеров в ФРГ достигли максимума за десять лет

Настроения немецких экспортеров достигли пиковых показателей за последние десять лет на фоне восстановления мировой экономики после рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Барометр ожиданий экспортеров в сфере промышленности в апреле повысился на 0,8 пункта до 24,6 пункта, сообщил во вторник, 27 апреля, мюнхенский институт экономических исследований ifo по результатам ежемесячного опроса, отметив, что это рекордный показатель с января 2011 года.

"Во многих странах промышленность практически не демонстрирует признаков негативного влияния на нее со стороны пандемии. Это заметно усиливает спрос на товары германского экспорта", - констатировал глава ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest). По его словам, настроения немецких экспортеров улучшаются почти во всех отраслях, особенно в электропромышленности и машиностроении, где барометр повысился до рекордного показателя за более чем десять лет.

Химическая промышленность тоже рассчитывает на рост заказов из-за границы во втором квартале. Обеспокоенность вызывает лишь ситуация в текстильной и автомобильной промышленности, где ожидается сокращение заграничного оборота. Особую выгоду экономика ФРГ в настоящее время получает от быстрого экономического роста в важнейших для нее странах сбыта - США и Китае.

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