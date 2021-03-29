"Пробка" из судов в Суэцком канале рассосалась

Мощная "пробка" из судов в Суэцком канале, образовавшаяся в результате перекрытия артерии гигантским контейнеровозом Ever Given, рассосалась полностью. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил глава управления Суэцкого канала (SCA) Усама Рабиа.
По его словам, оставшееся 61 судно из 422, находившихся в заторе, продолжило движение по маршруту. До конца дня 3 апреля по каналу, как ожидается, пройдут 24 новых судна.
По мнению Рабиа, "успех SCA в транзите всех этих судов и объемных грузов в рекордные сроки - это новое достижение" . Как отметил глава SCA, в минувшие дни работа для обеспечения грузоперевозок "не останавливалась ни на секунду".
Следователи ищут виновных в инциденте с Ever Given
Усама Рабиа 2 апреля выразил уверенность, что судоходство по каналу будет восстановлено в нормальном объеме в течение двух суток. В тот же день через артерию прошли 80 грузовозов и кораблей, в том числе американский авианосец Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр").
На данном этапе ведется расследование инцидента с Ever Given, чтобы установить виновных. На период следствия все разговоры о масштабах потерь было решено прекратить, отметил Рабиа, чтобы не оказывать давление на следственные органы.
Контейнеровоз проходит техническую инспекцию
Контейнеровоз стоит на якоре в акватории египетского Большого Горького озера, где проводится его техническая инспекция.
Ever Given удалось снять с мели 29 марта после того, как земснарядами со дна было удалено около 27 тыс. куб. м песка.
Судно класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавшее из Китая в Роттердам, село на мель в южной части Суэцкого канала. В ночь на 24 марта оно полностью заблокировало движение в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий.
Затор из сотен судов
Официальная причина, по которой Ever Given перекрыл канал, однако, пока не названа. Представители Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что их предварительные расследования позволяют исключить механическую ошибку или сбой мотора.
На подходе к каналу за время затора скопилось более 400 судов, ожидавших прохода. Каждый день простоя обходился мировой экономике в 9 млрд долларов (7,6 млрд евро). Некоторые суда в итоге решили воспользоваться гораздо более длительным обходным путем в Европу - вокруг Африки.
Через Суэцкий канал проходит около 12 процентов мировых торговых перевозок. В 2019 году по нему прошли около 19 тысяч судов. Протяженность Суэцкого канала составляет 193 километра. Это кратчайший путь из Азии в Европу и обратно и важнейший коридор для поставок нефти в Европу.
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Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова