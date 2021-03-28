Винни-Пух мировой торговли, или Как вызволяли контейнеровоз Ever Given

США предложили помощь Египту из-за заблокировавшего Суэцкий канал судна

Вашингтон и Каир обсуждают помощь в решении проблемы севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщил Белый дом. Пентагон утверждает, что в Египет поедут эксперты ВМС США по углубительным работам.