Винни-Пух мировой торговли, или Как вызволяли контейнеровоз Ever Given

Контейнеровоз компании Evergreen, севший на мель в Суэцком канале, снова на ходу. Операция по спасению застрявшего судна напомнила Сергею Елкину сюжет известного мультфильма.
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Судно блокирует движение по одной из важнейших в мире транспортных артерий уже почти неделю. Буксиры устанавливают судно в положение, которое позволит ему возобновить движение.
О дальнейших мерах по снятию судна с мели в Суэцком канале сообщило агентство AP со ссылкой на источник. Каждый день затора обходится мировой экономике в 9 млрд долларов.