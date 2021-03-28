 Винни-Пух мировой торговли, или Как вызволяли контейнеровоз Ever Given | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 29.03.2021

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Мир

Винни-Пух мировой торговли, или Как вызволяли контейнеровоз Ever Given

Контейнеровоз компании Evergreen, севший на мель в Суэцком канале, снова на ходу. Операция по спасению застрявшего судна напомнила Сергею Елкину сюжет известного мультфильма.

Карикатура Сергея Елкина: Кролик и Пятачок тянут из норы контейнеровоз с надписью EVERGREEN. Тяни, Пятачок! - восклицает Кролик.

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    Автор: Сергей Елкин


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Заблокирован второй по величине порт в Европе

 

Контекст

Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале

Судно блокирует движение по одной из важнейших в мире транспортных артерий уже почти неделю. Буксиры устанавливают судно в положение, которое позволит ему возобновить движение.  

В Суэцком канале готовят частичную разгрузку контейнеровоза Ever Given

О дальнейших мерах по снятию судна с мели в Суэцком канале сообщило агентство AP со ссылкой на источник. Каждый день затора обходится мировой экономике в 9 млрд долларов.  

Суэцкий канал заблокирован. Мировая торговля буксует, цены на нефть растут

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