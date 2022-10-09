Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Германия хочет усилить коммерческое использование космоса, будет мониторить изменение климата на Земле и гордится своим участием в американской программе полетов на Луну Artemis.

Германии нужна новая национальная стратегия освоения космоса. Прежняя, принятая в 2010 году, сильно устарела: изменились и технологии, и оценки коммерческого потенциала космонавтики, и политические условия. 12 лет назад мало кто в ФРГ задумывался над тем, что искусственные спутники Земли, созданные немцами или с немецким участием, должны быть в состоянии выполнять и оборонные задачи. Теперь, после агрессии России против Украины, это стало совершенно очевидным.

Экспертов по космосу пригласили на мозговой штурм

Такая мысль несколько раз звучала 6 октября со сцены актового зала министерства экономики и защиты климата ФРГ. Оно решило разрабатывать новую национальную космическую стратегию коллективно, "всем миром", и пригласило в Берлин специалистов по космосу разных профилей на мозговой штурм. В шести рабочих группах они сначала сформулировали свои предложения и пожелания, а затем публично (запись онлайн-трансляции выставлена на сайте министерства) обсудили их на совместном заседании с координатором правительства ФРГ по аэрокосмической отрасли Анной Кристман (Anna Christmann). 39-летний политик из партии "Союз-90"/"зеленые" заняла этот пост в январе 2022 года.

В правительстве ФРГ за развитие космической отрасли отвечает Анна Кристман из партии "зеленых" Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Это "общее собрание" представителей отрасли и дало официальный старт работе над новой космической стратегией ФРГ, завершить которую планируется в следующем году. Однако некоторые контуры будущей стратегии видны уже сейчас. Так, перед участниками встал ключевой вопрос: должна ли Германия форсировать развитие собственных космических программ или делать упор на международное сотрудничество, прежде всего в рамках Европейского космического агентства ESA?

Ответ участников совещания и самой Анны Кристман: нужно и то, и другое, поскольку концентрация на сильных сторонах немецкой космической отрасли позволит Германии увеличить свою роль и в международных проектах. К этим сильным сторонам координатор правительства ФРГ отнесла мониторинг Земли, New Space, как нынче принято называть частные коммерческие запуски космических аппаратов, и безопасность в околоземном пространстве, в том числе и военную.

Морская платформа для запуска легких ракет-носителей

Так что можно исходить из того, что в число приоритетов новой космической стратегии Германии войдут наблюдения со спутников за климатическими процессами и изменениями на Земле, борьба с космическим мусором, а также коммерческая доставка на околоземные орбиты легкими ракетами-носителями малых и средних грузов, главным образом спутников связи. Этому направлению на совещании в Берлине уделили очень большое внимание, выражения типа "космические сервисы", "оказание услуг", "сбор и предоставление данных" звучали на совещании постоянно.

Портом приписки немецкого плавучего космодрома станет Бремерхафен Фото: Shotshop/IMAGO

Предполагается, что построенные немецкими фирмами легкие ракеты-носители будут запускаться с плавучей платформы, возможно даже недалеко от берегов Германии, в Северном море. Во всяком случае, четыре заинтересованные компании уже создали консорциум для организации морских стартов German Offshore Spaceport Alliance.

Среди этих компаний - акционерное общество OHB из Бремена, которое, в частности, построило спутники для европейской системы глобальной навигации Galileo. Уже решено, что портом приписки этого плавучего немецкого космодрома станет Бремерхафен на Северном море.

Первые запуски могут состояться уже в обозримом будущем. "Мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить готовность стартовой платформы в 2023 году, и мы по-прежнему настроены оптимистично, что нам это удастся", - ответила пресс-служба консорциума на запрос информационного агентства dpa.

Стартап Isar Aerospace договорился с космодромом Куру

Одновременно в Великобритании, Норвегии и Швеции идет работа по созданию площадок для запуска легких ракет-носителей на суше. К тому же имеется возможность договориться с космодром Куру во Французской Гвиане на северо-востоке Южной Америки вблизи экватора. Этой возможностью воспользовался немецкий стартап Isar Aerospace. 21 июля он сообщил, что стал первым частным оператором космических запусков, подписавшим с французским космическим агентством CNES соглашение о начале коммерческих стартов с 2024 года.

Стартап Isar Aerospace начал производство в сентябре 2020 в присутствии премьер-министра Баварии (слева) Фото: Bayerische Staatskanzlei

"Поскольку запуск ракет "Союз" из Французской Гвианы прекращен, этот шаг убедительно подчеркивает силу независимой европейской системы космических полетов и является убедительным сигналом в пользу европейского сотрудничества при освоении космоса", - говорится в сообщении для прессы компании Isar Aerospace. Многолетнее сотрудничество "Роскосмоса" с космодромом Куру, в рамках которого состоялись три десятка коммерческих стартов российских ракет-носителей "Союз", полностью закончилось из-за войны в Украине.

В том же сообщении Isar Aerospace указывает, что Куру является дополнением, а вовсе не альтернативой космодромам в Норвегии и Швеции: растущий спрос на запуски малых и средних спутников может потребовать использование всех трех стартовых площадок.

Сервисные модули для Artemis изготавливают в Бремене

Что же касается участия Германии и немецких аэрокосмических фирм в международных или иностранных проектах по освоению космоса, то Анна Кристман особо отметила на совещании в Берлине американскую лунную программу Artemis.

На заводе Airbus в Бремене монтируют сервисный модуль для космических кораблей Orion Фото: Airbus

"Мы чрезвычайно гордимся европейским и немецким участием в "Артемиде". Эта программа - яркий символ новой эпохи: теперь американцы не в одиночку отправятся на Луну, теперь мы полетим вместе. Это не значит, что мы в Германии намерены строить в будущем собственные ракеты для полетов на Луну. Но это показывает, что мы с нашими технологиями можем вносить весомый вклад в подобные миссии", - подчеркнула координатор правительства ФРГ по аэрокосмической отрасли.

По заказу американского космического ведомства NASA европейский концерн Airbus изготавливает для проекта Artemis сервисные модули для космических кораблей Orion, которые будут осуществлять полеты на Луну. Задача этих модулей - обеспечивать корабль электроэнергией, хранить топливо, кислород и воду, регулировать температуру на борту. За производство этих модулей отвечает завод Airbus в немецком Бремене.

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