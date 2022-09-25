NASA отложило запуск миссии Artemis из-за шторма "Иэн"

Если ракету решат вернуть к месту сборки, действующий интервал запуска будет пропущен. Следующий запуск возможен в период с 17 по 31 октября.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отказалось от запланированного на 27 сентября старта лунной миссии Artemis 1 из-за тропического шторма "Иэн". Об этом в субботу, 24 сентября, сообщило AFP.

В NASA пояснили агентству, что продолжат следить за прогнозом погоды. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, в выходные, по мере приближения к Флориде, шторм, вероятно, "быстро усилится". В этом штате расположен Космический центр Кеннеди, откуда должна стартовать ракета.

В воскресенье, 25 сентября, команда Artemis 1 должна принять решение о том, возвращать ли ракету к месту сборки. В случае, если такая мера будет предпринята, текущий интервал для запуска, который завершается 4 октября, пропустят. Следующий возможный интервал - с 17 по 31 октября.

Старт лунной миссии Artemis отменяют в третий раз

До этого NASA дважды отменяла запуск миссии Artemis 1. Первая попытка была предпринята 29 августа. От запуска отказались незадолго до старта ракеты с космодрома на мысе Канаверал из-за утечки жидкого водорода при заправке первой ступени SLS. Кроме того, один из сенсоров показал, что один двигатель ракеты перегрет.

Вторая попытка была запланирована на 3 сентября. В последнюю минуту ее отменили также из-за утечки топлива.

Миссия Artemis 1

В рамках тестовой миссии Artemis 1 корабль Orion должен в непилотируемом режиме направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Предполагается, что затем он вернется к Земле и приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии. Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки.

Миссии Artemis 2 и Artemis 3

В 2024 году NASA планирует осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на Луну через 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

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