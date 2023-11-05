С моря - в космос. Зачем ФРГ строит плавучий космодром

Германия с 2024 года намерена запускать ракеты на орбиту с собственного космодрома в Северном море. Она хочет укрепить позиции космической державы на фоне роста конкуренции в отрасли.

Данные со спутников становятся все более важными в различных сферах экономики, например, в создании беспилотных автомобилей, поскольку могут сделать более эффективным и производство, и логистику. В последние годы международное соперничество за освоение космоса обрело другие масштабы.

Такие частные компании, как Space X, с их огромным числом спутников и ракет становятся опасными конкурентами для космических держав. На этом фоне Германия также стремится улучшить свои позиции благодаря строительству собственного космодрома морского базирования.

Каким будет немецкий космодром?

У Германии не будет космодрома наподобие Cape Canaveral в США или Байконура в Казахстане. Планируется, что ФРГ построит плавучий космодром - специальный корабль в Северном море с установкой для запуска ракет и искусственных спутников в космос.

Старт российской ракеты "Протон" с Байконура (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa

Первый запуск с немецкого плавучего космодрома планируется произвести уже в апреле 2024 года. Старт ракеты нидерландской фирмы T-Minus будет осуществлен с мобильной смарт-платформы German - Offshore Spaceport Alliance (GOSA). Одним из учредителей в консорциуме Spaceport Alliance является бременская аэрокосмическая компания OHB.

Как сообщило Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) на Международном астронавтическом конгрессе в Берлине, плавучий космодром будет находиться в исключительной экономической зоне Германии в 350 км от побережья Северного моря. Каждый запуск ракеты или спутника на околоземную орбиту будет осуществляться под контролем: при сопровождении инспектирующего судна и многофункционального центра Mission Control Center в Бремене. Плавучий космодром будет приписан к порту Бремерхафена.

В чем цель миссии?

В будущем с этой мобильной платформы в Северном море планируется осуществлять запуски "микролаунчеров" - европейских мини-ракет, которые могут доставлять на околоземную орбиту до одной тонны груза. В течение двух недель тестовой фазы запланирован старт до четырех ракет максимальной длины до семи метров и высотой полета до 50 км. С такой инициативой BDI выступило еще четыре года назад.

В стремительно растущей коммерциализации космических полетов, так называемой New Space, есть огромные шансы для Германии как промышленно развитой страны. На этом фоне появилась, в частности, идея о создании плавучего космодрома для запуска мини-ракет.

Реализация этих планов может принести миллиардную выгоду. Благодаря New Space можно существенно сократить огромные расходы, связанные с ракетами-носителями. Согласно исследованию BDI и фирмы стратегического консалтинга Roland Berger, аэрокосмический рынок до 2040 года ежегодно будет расти на 7,4 процента до отметки в 1,25 триллиона долларов.

Зачем Германии свой космодром?

"Становится все больше сфер, в которых действует лозунг: кто не находится среди первых в космосе, не может быть лидером в плане технологий на земле", - поясняет глава BDI Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm). Плавучий космодром, по его словам, станет хорошей помощью при растущем спросе на рынке коммерческих мини-спутников. У Германии должен быть независимый доступ к космосу, что является и важным фактором для обеспечения безопасности, считает Руссвурм. Сейчас ФРГ, как выразился глава BDI, находится в "опасной зависимости" в вопросе космической инфраструктуры и доступа на орбиту.

Зигфрид Руссвурм Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

"В нынешнем десятилетии будет запущено в четыре раза больше спутников, чем в предыдущем. Это ведет к нехватке космодромов для их запуска", - констатирует Сабине фон дер Рекке (Sabine von der Recke), член правления GOSA. Поэтому, добавляет Рекке, старт плавучей платформы для запуска спутников и ракет играет большую роль для развития европейской аэрокосмической инфраструктуры.

Правительство ФРГ до 2025 года хочет предоставить для развития и создания соответствующей инфраструктуры два миллиона евро. Но BDI требует от властей большей поддержки. Недавно правительство представило новую стратегию по освоению космоса, которая вызвала недовольство специалистов отрасли. Федеральное объединение воздушной и космической индустрии раскритиковало планы по сокращению бюджета на космические полеты.

По мнению BDI, это грозит увеличением отставания Германии от США или Китая в этой области. По данным Анны Кристман (Anna Chistmann), координатора немецкого правительства по вопросам воздушных и космических полетов, вместо этого Берлин планирует увеличить финансирование Европейского космического агентства (ESA).

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