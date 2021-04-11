NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю

NASA приостановило действие контракта с компанией SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля стоимостью около 2,9 млрд евро. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила официальный представитель NASA Моника Уитт.

Приостановка связана с тем, что другие участники тендера - компании Blue Origin и Dynetics - опротестовали в Главном контрольном управлении США решение отдать исполнение контракта SpaceX. Теперь работы будут прекращены до тех пор, пока управление не завершит рассмотрение жалоб: ожидается, что споры будут урегулированы в начале августа.

NASA анонсировало проект лунной программы Artemis весной 2019 года. В нее входит беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, затем облет Луны с экипажем на борту и после высадка астронавтов в 2024 году. Россия от участия в совместной лунной программе отказалась. В середине 2030-х годов NASA планирует осуществить высадку и на Марс.

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