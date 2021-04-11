 NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю

Две другие компании, которые участвовали в тендере, оспорили решение поручить контракт стоимостью в 2,9 млрд евро Space X. Работы прекращены до урегулирования спора.

default

NASA приостановило действие контракта с компанией SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля стоимостью около 2,9 млрд евро. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила официальный представитель NASA Моника Уитт.

Приостановка связана с тем, что другие участники тендера - компании Blue Origin и Dynetics - опротестовали в Главном контрольном управлении США решение отдать исполнение контракта SpaceX. Теперь работы будут прекращены до тех пор, пока управление не завершит рассмотрение жалоб: ожидается, что споры будут урегулированы в начале августа.

NASA анонсировало проект лунной программы Artemis весной 2019 года. В нее входит беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, затем облет Луны с экипажем на борту и после высадка астронавтов в 2024 году. Россия от участия в совместной лунной программе отказалась. В середине 2030-х годов NASA планирует осуществить высадку и на Марс.

Смотрите также:

  • Станция Мир в 1995 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Советский форпост

    Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

  • Стыковка станции Мир с шаттлом Atlantis

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Международное сотрудничество

    После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

  • Группа астронавтов на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Многочисленные посетители

    В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

  • Поврежденные солнечные батареи на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Неудачи, поломки, неисправности…

    Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

  • Станция Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    На пути к МКС

    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Конец пилотного проекта

    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов (17.07.2018)  

Также по теме

Juri Gagarin

Экс-глава ESA о полете Гагарина и американском билете в космос для Европы 11.04.2021

В дни 60-летия полета Юрия Гагарина DW расспросила экс-гендиректора Европейского космического агентства Йоханна-Дитриха Вёрнера о пилотируемой космонавтике и рисках полетов на Луну и Марс.

Airbus | Service Module für NASA's Orion Spacecraft

Бременские модули: астронавты NASA полетят на Луну на европейской технике 03.02.2021

Новая лунная программа США Artemis расширяет сотрудничество с Европейским космическим агентством ESA и концерном Airbus. Он изготовит ключевые элементы космического корабля Orion.

USA Texas | SpaceX & Elon Musk, Mars-Rakete Starship in Boca Chica

SpaceX представила корабль для полетов на Луну и Марс 29.09.2019

Уже в 2025 году, по планам Илона Маска, на Марс сможет отправиться пилотируемая миссия. Компания SpaceX представила многоразовый космический корабль.

Реклама

Самые читаемые

Немки удаляют татуировки. Почему?  

"Это верхушка айсберга". Какова реальная смертность от COVID-19 в Индии?  

В Израиле в давке на религиозном празднике погибли десятки людей  