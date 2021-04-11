SpaceX вместо "Союза": космические пути России и Запада расходятся?

Для европейской космонавтики в пятницу, 23 апреля, наступила новая эра. После десятилетнего перерыва астронавт Европейского космического агентства ESA снова отправился к Международной космической станции (МКС) на борту американского космического корабля. Француз Тома Песке вошел в состав экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX, который доставит на МКС двоих американцев и японца.

Американский билет для европейских астронавтов

Йоханн-Дитрих Вёрнер

После окончания эксплуатации шаттлов в 2011 году доставку экипажей к МКС и обратно могла осуществлять только Россия на кораблях "Союз". За это время Европа отправляла в среднем по два астронавта в год, каждый раз - по американской квоте. "Мы, европейцы, всегда летаем в космос с американским билетом, это нужно знать", - рассказал DW бывший гендиретор ESA, немец Йоханн-Дитрих Вёрнер (Johann-Dietrich Wörner). - То есть мы платим за полеты США, но не наличностью, а бартером, мы предоставляем оборудование. Даже если мы летим на российском корабле "Союз", мы летим с американским билетом, в этом особенность".

В 2020 году США смогли вернуться к пилотируемой космонавтике, которой теперь занимается не национальное космическое агентство NASA, а частная компания SpaceX. В ближайшее время за ней собираются последовать другие. В отличие от трехместных "Союзов" корабль Crew Dragon может взять на борт до четырех человек, что расширяет возможности для международных экипажей. Ожидается, что осенью на американском корабле полетит еще один европеец - немец Маттиас Маурер (Mattias Maurer), для которого это будет первый полет в космос.

Немецкий астронавт сравнил SpaceX и "Союз"

Когда европейцы продолжат летать на российских кораблях - вопрос открытый. "Роскосмос" и NASA на момент сдачи материала на запросы DW не ответили. Следующий полет к МКС на "Союзе", предположительно в октябре, впервые за долгое время будет чисто российским. Затем "Роскосмос" планирует снова возить космических туристов, как это было до 2009 года.

Вернув себе собственные возможности по отправке астронавтов на орбиту, NASA сокращает сотрудничество с "Роскосмосом", но не прекращает его. Так, 9 апреля на "Союзе" к МКС снова полетел американец, хотя окончательное решение об этом полете было принято краткосрочно - за два месяца. США предлагают России бартер - обмен местами на кораблях. Ожидается, что в состав одного из ближайших экипажей Crew Dragon войдет российский космонавт Сергей Корсаков. По сути, это возвращение к практике, которая сложилась после окончания холодной войны - американцы и европейцы периодически летали на российских "Союзах", а США брали в экипажи своих шаттлов российских космонавтов.

Маттиас Маурер

В любом случае, в рамках подготовки к полетам европейцы все больше времени проводят в США и все меньше - в России. В Звездном городке под Москвой они по-прежнему готовятся к работе на МКС, значительная часть которой была изготовлена в России. От некоторых бывших астронавтов можно услышать сожаление о том, что времени для общения и формирования дружеских связей с российскими космонавтами стало меньше.

Маттиас Маурер - один из первых европейцев, который знает российские и американские корабли. "Если "Союз" был создан более 50 лет назад, то ракетаSpaceX - современная разработка, - говорит немецкий астронавт. - Это можно сравнить с самолетом или автомобилем, которые были разработаны полвека назад, и современной техникой. Кораблем Crew Dragon можно управлять при помощи планшета - везде сенсорные экраны, на которых много настроек, там везде электроника. А в "Союзах" много вентилей, рычагов, кнопок". Также, по словам Маурера, Crew Dragon - просторнее.

Россия планирует выход из проекта МКС

Тем временем, дни МКС как самого масштабного проекта международного сотрудничества в космосе сочтены. Станции, отметившей в 2020 году 20-летний юбилей, возможно, осталось работать считанные годы. На МКС уже участились поломки, а после 2024 года, когда истечет срок эксплуатации, российские эксперты прогнозируют резкое увеличение их числа. А это потребует увеличение расходов на ремонт.

МКС, фото из архива

На этом фоне не стало неожиданностью озвученное в середине апреля намерение российских властей выйти из проекта в 2025 году и начать создание новой собственной орбитальной станции. "Если Россия действительно намеревается выйти из проекта МКС, это было бы большим шагом назад", - говорит бывший директор ESA Вёрнер. Он отмечает, что "еще не поздно", и надеется, что "воля к сотрудничеству между Востоком и Западом возобладает". Москва не исключает, что после консультаций с партнерами срок эксплуатации МКС может быть продлен до 2030 года.

Но судьба МКС - не единственный сигнал наметившегося отдаления между Россией и Западом в освоении космоса. Так, европейцы и американцы собираются вместе создавать станцию на орбите Луны (проект Gateway), а Россия в нем больше участвовать не собирается. Недавно Москва подписала с Пекином меморандум о совместном освоении Луны - создании там станции. Космос долго был одной из немногих сфер, которой до сих пор почти не коснулось политическое противостояние. В 2020 году Вашингтон ввел санкции против российских космических предприятий, а новый министр обороны США Ллойд Остин недавно назвал деятельность России и Китая в космосе "серьезной и растущей угрозой" национальным интересам.

Немцы надеются на продолжение сотрудничества

Тем не менее немецкие астронавты верят, что сотрудничество в космосе сохранится. "Космонавтика объединяет, - говорит Маттиас Маурер. - Я тренировался с двумя российскими космонавтами, один из них сейчас на МКС, а второй полетит в конце года, я его там встречу и очень этому рад. Мы хорошо друг друга понимаем и каждый раз, когда я бываю в Звездном городке, встречаемся после работы, вместе ходим ужинать или в сауну и обсуждаем детали подготовки. На нашем уровне сотрудничество работает отлично". Маурер надеется, что так будет и впредь.

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