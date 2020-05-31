Экс-глава ESA о полете Гагарина и американском билете в космос для Европы

Йоханн-Дитрих Вёрнер (Johann-Dietrich Wörner) был гендиректором Европейского космического агентства (ESA) c 2015 по февраль 2021 года. Накануне юбилея полета первого человека, Юрия Гагарина, в космос DW поговорила с Вёрнером, инженером и главой Немецкой академии технических наук, об итогах 60 лет пилотируемой космонавтики, пересадке европейцев с российских "Союзов" на американские "Драконы" и предложенной им "лунной деревне".

Deutsche Welle: 60 лет назад вокруг Земли облетел первый человек - Юрий Гагарин. Стех пор полеты на орбиту стали рутиной, но дальше в космос человечество не продвинулось. Как вы оцениваете достижения пилотируемой космонавтики? Стакан наполовину полон или пуст?

Йоханн-Дитрих Вёрнер: Для меня стаканы всегда полны - наполовину жидким, наполовину газообразным веществом. Это я к тому, что есть много позитивных аспектов. Гагарин полетел в космос в 1961 году, всего через четыре года после запуска СССР первого искусственного спутника Земли. Это было невероятное достижение. Полет спутника вызвал у меня интерес к космосу, об этом рассказал мне мой отец, поэтому я следил за полетом Гагарина.

Йоханн-Дитрих Вёрнер

Это был особенный полет, хотя сегодня его воспринимают как такой "прыжок" вокруг Земли. У корабля не было спускаемого аппарата, Гагарину пришлось катапультироваться перед посадкой! Сегодня это кажется невероятным, поэтому он сделал огромный шаг.

Да, мы по-прежнему на низкой околоземной орбите, там находится Международная космическая станция (МКС), но мы уже были дальше. Не только на Луне, об этом примере быстро вспоминают, но и для ремонта телескопа Hubble космический челнок, шаттл, поднимался выше, чем обычно. Желание идти все дальше - в наших генах, поэтому я уверен, что человек снова полетит на Луну и когда-нибудь, в более отдаленном будущем - на Марс.

- Вы упомянули американские шаттлы, которые перестали летать с 2011 года. Почти десять лет спустя США снова отправляют астронавтов к МКС своими силами - теперь на кораблях Dragon ("Дракон") частной фирмы SpaceX. До этого американцы и европейцы могли летать только на российских "Союзах". В пилотируемой космонавтике мы видим возвращение к прежней практике или это что-то новое, и Европа будет все больше пользоваться американскими и все меньше - российскими услугами?

Старт пилотируемого корабля Dragon, май 2020 года

- Мы, европейцы, всегда летаем в космос с американским билетом, это нужно знать. То есть мы платим за полеты США, но не наличностью, а бартером, мы предоставляем оборудование. Даже если мы летим на российском корабле "Союз", мы летим с американским билетом, в этом особенность.

Я надеюсь, что сейчас, когда американцы снова сами могут отправлять астронавтов в космос, мы не вернемся в то время, когда был выбор или-или, а сохраним общность. Я бы приветствовал, если бы европейские астронавты и в будущем продолжили летать с россиянами, и американские астронавты тоже, а российские космонавты летали на американских кораблях. А если помечтать, то хорошо бы расширить список и за счет Китая.

- Есть ли угроза отчуждения между Европой и Россией в пилотируемой космонавтике на фоне политических конфликтов?

- NASA всегда было главным партнером ЕSA, это не изменится. Но у нас широкое сотрудничество с Роскосмосом, и это касается не только пилотируемых полетов, но и автоматических миссий. Космонавтика преодолевает земные конфликты, и я надеюсь, что это не поменяется. Нужно пытаться использовать космос как что-то общее, а не как область, в которой происходят какие-то военные действия.

- После аннексии Крыма в 2014 году отношения Запада с РФ резко ухудшились и продолжают ухудшаться. США обвиняют Москву в попытках вмешательства в президентские выборы и хакерских атаках, вводятся все новые санкции. Как это влияет на сотрудничество в космосе?

Немецкий астронавт Герст (слева) с коллегами из РФ и США, май 2014 года, Байконур

- 2014 год был началом крымского кризиса. Это был год, когда европейский астронавт с немецким паспортом должен был отправиться в космос - Александр Герст (Alexander Gerst). Меня пригласили на Байконур присутствовать при старте и, признаюсь, мне было неспокойно на душе. Я думал, может ли это сработать, когда все говорят о санкциях, а мы храним верность и верим, что можем отправить европейского астронавта в космос.

Мои опасения развеялись сразу по прибытии на Байконур, когда я увидел экипаж - европейца, американца и россиянина, как они в хорошем настроении сидели рядом друг с другом. Это же касалось и команд по обе стороны, россиян и американцев, плюс европейцев, которые прекрасно общались и совместно готовили полет. Я уверен, что космонавтика может все преодолеть. Не хочу вмешиваться в политику и говорить, нужны санкции или нет, но независимо от санкций нам нужно сотрудничество.

- Пессимисты говорят, что противостояние крупных держав возможно и в космосе. Вы как считаете?

- Всегда есть опасности, всегда есть пессимисты. Но всегда должны быть люди, которые этому противостоят. Пока я был гендиректором ESA, у меня были прекрасные отношения с NASA и с Роскосмосом. Это по-прежнему так, мы часто контактируем. Космонавтика - это действительно единое сообщество. Поэтому я надеюсь, что опасения не оправдаются.

- США собираются в ближайшие годы повторно первыми высадиться на Луне. Очевидно, со временем с ними полетят европейцы. Россия пока конкретных планов не имеет, но Москва и Пекин недавно подписали меморандум о создании лунной станции. Означает ли это, что мы видим формирование двух возможных блоков государств по освоению Луны - Запад во главе с США и Россия с Китаем?

- Несколько лет назад я предложил идею космической деревни. Это многие поняли неправильно. Изначально речь шла об открытой концепции с участием многих партнеров. То есть речь шла не о том, чтобы колонизировать Луну с несколькими домиками и сельским клубом. Идея заключалась в том, чтобы не начинать новую гонку, кто быстрее полетит на Луну, а согласовывать это. Это и происходит. Несмотря на все проблемы между Россией и США, консультации никогда не прекращались.

Конечно, американцы хотят показать, что они снова могут полететь на Луну. Но я говорю - нужно двигаться не назад к Луне, а вперед к Луне, то есть вместе к чему-то новому, а не к повторению пройденного. Что касается ESA, то, да, NASA наш главный партнер, но мы запланировали лунные миссии и с Россией, а в прошлом принимали участие в проектах с Китаем и будем это продолжать.

- То есть лунная гонка существует?

- Если есть цель, есть и гонка. Это касается и Марса, но на это уйдут десятилетия. Конкуренция подстегивает, не стоит забывать. Но, думаю, сейчас ситуация отличается от той, что была 60 лет назад. Речь идет не о престиже, это спортивное состязание, и я это приветствую.

- Ваш прогноз: когда люди снова полетят на Луну и когда - впервые на Марс?

- Я надеюсь увидеть европейца на Луне еще в этом десятилетии, американцы будут там раньше, думаю в 2025 или 2026 году. С Марсом сложнее, и дело не только в расстоянии. Марс находится за пределами радиационного пояса Земли, полет туда и назад длится два года со всеми проблемами для здоровья, связанными с излучением и прочим. Думаю, если повезет, человек попадет на Марс до 2050 года.

- Какие главные вызовы вы видите при полете на Луну?

- Есть вызовы и есть шансы. Вызов - безопасно долететь до Луны, сесть там и снова взлететь. Это не просто. Если во время полета будут происходит солнечные бури, то это опасно для астронавтов. Американским астронавтам проекта "Аполлон" в свое время очень повезло. Шансы заключаются в том, чтобы воспринимать эту миссию по-другому: не просто полететь на Луну, чтобы оставить там отпечатки ног, как бы хороши они ни были, а заниматься исследованиями на поверхности Луны, разработкой технологий, чтобы потом полететь на Марс.

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