 Экс-глава ESA о полете Гагарина и американском билете в космос для Европы | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Экс-глава ESA о полете Гагарина и американском билете в космос для Европы

В дни 60-летия полета Юрия Гагарина DW расспросила экс-гендиректора Европейского космического агентства Йоханна-Дитриха Вёрнера о пилотируемой космонавтике и рисках полетов на Луну и Марс.

Юрий Гагарин перед стартом, 12 апрель 1961 года

Юрий Гагарин перед стартом, 12 апрель 1961 года

Йоханн-Дитрих Вёрнер (Johann-Dietrich Wörner) был гендиректором Европейского космического агентства (ESA) c 2015 по февраль 2021 года. Накануне юбилея полета первого человека, Юрия Гагарина, в космос DW поговорила с Вёрнером, инженером и главой Немецкой академии технических наук, об итогах 60 лет пилотируемой космонавтики, пересадке европейцев с российских "Союзов" на американские "Драконы" и предложенной им "лунной деревне".    

Deutsche Welle: 60 лет назад вокруг Земли облетел первый человек - Юрий Гагарин. Стех пор полеты на орбиту стали рутиной, но дальше в космос человечество не продвинулось. Как вы оцениваете достижения пилотируемой космонавтики? Стакан наполовину полон или пуст?

Йоханн-Дитрих Вёрнер: Для меня стаканы всегда полны - наполовину жидким, наполовину газообразным веществом. Это я к тому, что есть много позитивных аспектов. Гагарин полетел в космос в 1961 году, всего через четыре года после запуска СССР первого искусственного спутника Земли. Это было невероятное достижение. Полет спутника вызвал у меня интерес к космосу, об этом рассказал мне мой отец, поэтому я следил за полетом Гагарина.

Йоханн-Дитрих Вёрнер

Йоханн-Дитрих Вёрнер

Это был особенный полет, хотя сегодня его воспринимают как такой "прыжок" вокруг Земли. У корабля не было спускаемого аппарата, Гагарину пришлось катапультироваться перед посадкой! Сегодня это кажется невероятным, поэтому он сделал огромный шаг.

Да, мы по-прежнему на низкой околоземной орбите, там находится Международная космическая станция (МКС), но мы уже были дальше. Не только на Луне, об этом примере быстро вспоминают, но и для ремонта телескопа Hubble космический челнок, шаттл, поднимался выше, чем обычно. Желание идти все дальше - в наших генах, поэтому я уверен, что человек снова полетит на Луну и когда-нибудь, в более отдаленном будущем - на Марс.

- Вы упомянули американские шаттлы, которые перестали летать с 2011 года. Почти десять лет спустя США снова отправляют астронавтов к МКС своими силами - теперь на кораблях Dragon ("Дракон") частной фирмы SpaceX. До этого американцы и европейцы могли летать только на российских "Союзах". В пилотируемой космонавтике мы видим возвращение к прежней практике или это что-то новое, и Европа будет все больше пользоваться американскими и все меньше - российскими услугами? 

Старт пилотируемого корабля Dragon, май 2020 года

Старт пилотируемого корабля Dragon, май 2020 года

- Мы, европейцы, всегда летаем в космос с американским билетом, это нужно знать. То есть мы платим за полеты США, но не наличностью, а бартером, мы предоставляем оборудование. Даже если мы летим на российском корабле "Союз", мы летим с американским билетом, в этом особенность.

Я надеюсь, что сейчас, когда американцы снова сами могут отправлять астронавтов в космос, мы не вернемся в то время, когда был выбор или-или, а сохраним общность. Я бы приветствовал, если бы европейские астронавты и в будущем продолжили летать с россиянами, и американские астронавты тоже, а российские космонавты летали на американских кораблях. А если помечтать, то хорошо бы расширить список и за счет Китая.

- Есть ли угроза отчуждения между Европой и Россией в пилотируемой космонавтике на фоне политических конфликтов?   

- NASA всегда было главным партнером ЕSA, это не изменится. Но у нас широкое сотрудничество с Роскосмосом, и это касается не только пилотируемых полетов, но и автоматических миссий. Космонавтика преодолевает земные конфликты, и я надеюсь, что это не поменяется. Нужно пытаться использовать космос как что-то общее, а не как область, в которой происходят какие-то военные действия.

- После аннексии Крыма в 2014 году отношения Запада с РФ резко ухудшились и продолжают ухудшаться. США обвиняют Москву в попытках вмешательства в президентские выборы и хакерских атаках, вводятся все новые санкции. Как это влияет на сотрудничество в космосе?  

Немецкий астронавт Герст (слева) с коллегами из РФ и США, май 2014 года, Байконур

Немецкий астронавт Герст (слева) с коллегами из РФ и США, май 2014 года, Байконур

- 2014 год был началом крымского кризиса. Это был год, когда европейский астронавт с немецким паспортом должен был отправиться в космос - Александр Герст (Alexander Gerst). Меня пригласили на Байконур присутствовать при старте и, признаюсь, мне было неспокойно на душе. Я думал, может ли это сработать, когда все говорят о санкциях, а мы храним верность и верим, что можем отправить европейского астронавта в космос.

Мои опасения развеялись сразу по прибытии на Байконур, когда я увидел экипаж - европейца, американца и россиянина, как они в хорошем настроении сидели рядом друг с другом. Это же касалось и команд по обе стороны, россиян и американцев, плюс европейцев, которые прекрасно общались и совместно готовили полет. Я уверен, что космонавтика может все преодолеть. Не хочу вмешиваться в политику и говорить, нужны санкции или нет, но независимо от санкций нам нужно сотрудничество.

- Пессимисты говорят, что противостояние крупных держав возможно и в космосе. Вы как считаете

- Всегда есть опасности, всегда есть пессимисты. Но всегда должны быть люди, которые этому противостоят. Пока я был гендиректором ESA, у меня были прекрасные отношения с NASA и с Роскосмосом. Это по-прежнему так, мы часто контактируем. Космонавтика - это действительно единое сообщество. Поэтому я надеюсь, что опасения не оправдаются.

- США собираются в ближайшие годы повторно первыми высадиться на Луне. Очевидно, со временем с ними полетят европейцы. Россия пока конкретных планов не имеет, но Москва и Пекин недавно подписали меморандум о создании лунной станции. Означает ли это, что мы видим формирование двух возможных блоков государств по освоению Луны - Запад во главе с США и Россия с Китаем?  

- Несколько лет назад я предложил идею космической деревни. Это многие поняли неправильно. Изначально речь шла об открытой концепции с участием многих партнеров. То есть речь шла не о том, чтобы колонизировать Луну с несколькими домиками и сельским клубом. Идея заключалась в том, чтобы не начинать новую гонку, кто быстрее полетит на Луну, а согласовывать это. Это и происходит. Несмотря на все проблемы между Россией и США, консультации никогда не прекращались.

Конечно, американцы хотят показать, что они снова могут полететь на Луну. Но я говорю - нужно двигаться не назад к Луне, а вперед к Луне, то есть вместе к чему-то новому, а не к повторению пройденного. Что касается ESA, то, да, NASA наш главный партнер, но мы запланировали лунные миссии и с Россией, а в прошлом принимали участие в проектах с Китаем и будем это  продолжать.

- То есть лунная гонка существует?  

- Если есть цель, есть и гонка. Это касается и Марса, но на это уйдут десятилетия. Конкуренция подстегивает, не стоит забывать. Но, думаю, сейчас ситуация отличается от той, что была 60 лет назад. Речь идет не о престиже, это спортивное состязание, и я это приветствую. 

- Ваш прогноз: когда люди снова полетят на Луну и когда - впервые на Марс? 

- Я надеюсь увидеть европейца на Луне еще в этом десятилетии, американцы будут там раньше, думаю в 2025 или 2026 году. С Марсом сложнее, и дело не только в расстоянии. Марс находится за пределами радиационного пояса Земли, полет туда и назад длится два года со всеми проблемами для здоровья, связанными с излучением и прочим. Думаю, если повезет, человек попадет на Марс до 2050 года.  

- Какие главные вызовы вы видите при полете на Луну?

- Есть вызовы и есть шансы. Вызов - безопасно долететь до Луны, сесть там и снова взлететь. Это не просто. Если во время полета будут происходит солнечные бури, то это опасно для астронавтов. Американским астронавтам проекта "Аполлон" в свое время очень повезло. Шансы заключаются в том, чтобы воспринимать эту миссию по-другому: не просто полететь на Луну, чтобы оставить там отпечатки ног, как бы хороши они ни были, а заниматься исследованиями на поверхности Луны, разработкой технологий, чтобы потом полететь на Марс.  

Смотрите также: 

  • Юрий Гагарин

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Первый в мире

    Когда немецкого графика, лауреата международных премий Клауса Энзиката (Klaus Ensikat) спрашивают, помнит ли он все свои работы, он отрицательно качает головой. Но одна давно проиллюстрированная им, но так и не изданная книга до сих пор на его памяти. Она посвящена полету в космос Юрия Гагарина.

  • Приземление после полета. Иллюстрация Клауса Энзиката

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Приземление после полета

    Новая книга о первом полете человека в космос, совершенном советским космонавтом Юрием Гагариным, должна была выйти в свет к 12 апреля 2011 года - к 50-летию со дня этого события. Идея издать ее принадлежит австрийскому журналисту и писателю Вальтеру Фамлеру, страстному почитателю Гагарина и исследователю его жизни. На этом рисунке Клаус Энзикат изобразил приземление Гагарина после полета.

  • Космическая гонка СССР и США. Иллюстрация Клауса Энзиката

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Космическая гонка СССР и США

    Книга была уже почти готова, когда выпускавшее ее издательство объявило о банкротстве. Работы Клауса Энзиката легли на архивную полку. На этом рисунке-аллегории - образы советской и американской пропаганды. В их числе - обезьяна, запущенная в космос США, и собака Лайка - героиня советской космической эпопеи.

  • В окрестностях деревни Смеловка. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    В окрестностях деревни Смеловка

    Относительно встречи Гагарина после приземления есть разные версии. Художник изобразил старушку с внучкой, пасших корову близ деревни Смеловка Саратовской области. Зато доподлинно известно одно: после катапультирования в герметичном скафандре у Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен был поступать воздух. И космонавт чуть не задохнулся.

  • Захватывающий рассказ. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Захватывающий рассказ

    Герой этой иллюстрации - русский мальчик, которому дедушка рассказывает о космическом полете Юрия Гагарина. Разумеется, после этого мальчик твердо решает стать космонавтом.

  • Юные фанаты в швейцарской глубинке. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Юные фанаты в швейцарской глубинке

    Действие этой истории разворачивается в 2009-2010 годах, а его местом становится одна швейцарская школа. Юрий Гагарин тут возведен в культ. Биографию человека, благодаря которому 12 апреля 1961 года был начат отсчет космической эры человечества, здесь знает каждый школьник. Ребята от души восторгаются Гагариным, во всем хотят брать с него пример и мечтают пополнить ряды космонавтов.

  • Тонкая ирония поп-арта. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Тонкая ирония поп-арта

    Клаус Энзикат родился 16 января 1937 года в Берлине. После школы он поступил в Высшую школу прикладного искусства, а окончив ее, работал дизайнером в сфере рекламы и параллельно иллюстрировал книги. Позже он также преподавал в вузах Берлина и Гамбурга. По своему стилю этот график тяготеет к ироничному поп-арту. Его рисунки наполнены множеством деталей и выводят читателя за рамки текста.

  • Немецкий космонавт Зигмунд Йен

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Немецкий космонавт Зигмунд Йен

    В ГДР Юрий Гагарин был культовой фигурой. В 1978 году его немного потеснил Зигмунд Йен - первый и единственный космонавт ГДР, первый немец в космосе. 26 августа 1978 года в качестве космонавта-исследователя советского космического корабля "Союз-31" он совершил экспедицию на орбитальную станцию "Салют-6".

  • Клаус Энзикат

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Человек, который не гонит время

    "Фауст", "Бременские музыканты", "Ветхий завет", - в общей сложности свыше 600 книг, будь то классика или современная литература, украшают иллюстрации Клауса Энзиката. На вопрос DW о том, сколько же на его счету графических работ, он только пожимает плечами. "Подсчитывают обычно "под занавес". А у меня, думаю, время еще есть", - улыбается 82-летний немецкий график.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС

Аудио- и видеофайлы по теме

Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС  

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника  

Также по теме

USA Cape Canaveral Startabbruch SpaceX Falcon 9 Rakete

Россия потеряла монополию на полеты к МКС - что дальше? 31.05.2020

После девятилетнего перерыва США вернулись в пилотируемую космонавтику. Единственная отрасль, в которой сотрудничество Вашингтона и Москвы не было свернуто, стоит на пороге перемен.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Россия наращивает войска на украинской границе. Что думают об этом в Харькове?  

"Спутник V": спор о российской вакцине в Германии на страницах немецких СМИ  

Принц Филипп. 1921 - 2021 (фотогалерея)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

YouTube: DW репортажи