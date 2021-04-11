Россия начала строительство орбитальной станции

Ракетно-космической корпорации "Энергия" поручено подготовить к 2025 году к запуску первый модуль новой российской орбитальной станции, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Российская госкорпорация "Роскосмос" начала строительство первого модуля собственной орбитальной станции. "Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - написал в соцсетях во вторник, 20 апреля, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
На видео демонстрируется создаваемый научно-энергетический модуль. Ранее планировалось запустить его в 2024 году на Международной космической станции (МКС). Между тем в России планируют провести техническое обследование МКС и принять решение о выходе из проекта с 2025 года. Этот вариант обсуждался на совещании по космосу с участием президента РФ Владимира Путина 12 апреля. "В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров", - цитирует ТАСС заявление представителя аппарата вице-премьера РФ Юрия Борисова.
В корпорации "Энергия" ранее заявляли, что увеличение расходов на содержание МКС после 2025 года сделает более целесообразным создание национальной космической станции. "Траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - заявил в ноябре прошлого года заместитель гендиректора РКК Владимир Соловьев на заседании РАН по космосу.
Между тем, как сообщалось ранее, "Роскосмос" сталкивается с отказом ряда иностранных компаний поставлять в Россию комплектующие из-за введенных против РФ санкций США. "У нас были в прошлом году случаи отказа отдельных компаний от поставки элементов, которые были необходимы для выполнения гособоронзаказа, и эти элементы не изготавливались на территории России. Это был официальный отказ, теперь они должны нам деньги. Разумеется, мы будем делать все, чтобы они нам их вернули", - сообщил "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.
В связи с ограничением доступа к критически важным технологиям из-за американских санкций "Роскосмос" не может выполнить в срок ряд госконтрактов, указал Овчинников. В санкционном списке США находятся самарский РКЦ "Прогресс", "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш) и ряд других российских предприятий. Несмотря на санкции, РФ по-прежнему поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance и РД-181 - для Orbital ATК, которые применяются в ракетах Antares для отправки грузовых кораблей Cygnus на МКС.
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