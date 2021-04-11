Россия начала строительство орбитальной станции

Российская госкорпорация "Роскосмос" начала строительство первого модуля собственной орбитальной станции. "Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - написал в соцсетях во вторник, 20 апреля, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

На видео демонстрируется создаваемый научно-энергетический модуль. Ранее планировалось запустить его в 2024 году на Международной космической станции (МКС). Между тем в России планируют провести техническое обследование МКС и принять решение о выходе из проекта с 2025 года. Этот вариант обсуждался на совещании по космосу с участием президента РФ Владимира Путина 12 апреля. "В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров", - цитирует ТАСС заявление представителя аппарата вице-премьера РФ Юрия Борисова.

В корпорации "Энергия" ранее заявляли, что увеличение расходов на содержание МКС после 2025 года сделает более целесообразным создание национальной космической станции. "Траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - заявил в ноябре прошлого года заместитель гендиректора РКК Владимир Соловьев на заседании РАН по космосу.

"Роскосмос" теряет зарубежных партнеров из-за санкций

Между тем, как сообщалось ранее, "Роскосмос" сталкивается с отказом ряда иностранных компаний поставлять в Россию комплектующие из-за введенных против РФ санкций США. "У нас были в прошлом году случаи отказа отдельных компаний от поставки элементов, которые были необходимы для выполнения гособоронзаказа, и эти элементы не изготавливались на территории России. Это был официальный отказ, теперь они должны нам деньги. Разумеется, мы будем делать все, чтобы они нам их вернули", - сообщил "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

В связи с ограничением доступа к критически важным технологиям из-за американских санкций "Роскосмос" не может выполнить в срок ряд госконтрактов, указал Овчинников. В санкционном списке США находятся самарский РКЦ "Прогресс", "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш) и ряд других российских предприятий. Несмотря на санкции, РФ по-прежнему поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance и РД-181 - для Orbital ATК, которые применяются в ракетах Antares для отправки грузовых кораблей Cygnus на МКС.

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