Первый в космосе. За что Гагарина уважают немецкие астронавты

Космонавты, астронавты, тайконавты - после полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года в космосе побывали более 500 людей из разных стран. За 60 лет полеты на орбиту стали рутиной, и слава первого космонавта планеты постепенно потеряла прежний блеск. Или нет? DW поговорила о Гагарине и его роли с немецкими астронавтами.

Гагарин в тени Армстронга

"О том, что Гагарин полетел в космос, я вообще не знал. Это же держалось в секрете, и лишь когда он успешно вернулся, большую новость сообщили общественности. Я смутно помню, что об этом говорили мои родители", - вспоминает Герхард Тиле (Gerhard Thiele), один из более десяти немецких астронавтов. Выросший в Западной Германии 67-летний Тиле говорит, что интерес к космосу у него проснулся в связи с полетами в космос граждан США, которые были "намного более открытыми", чем СССР. Это произошло в середине 1960-х, когда американцы начали подготовку к экспедиции на Луну.

Немецкий астронавт Герхард Тиле

"О том, что происходило в Советском Союзе, всегда узнавали потом, информации в ФРГ об этом было очень мало", - говорит Тиле, который летал на орбиту в 2000 году на американском шаттле Endeavour. По его словам, в какое-то время Гагарин попал в его поле зрения, но первый в мире космонавт никогда не был для него настолько заметной фигурой, как американец Нил Армстронг, первым ступивший на поверхность Луны.

Похожим опытом поделился и коллега Тиле - Райнхольд Эвальд (Reinhold Ewald). Когда Гагарин полетел в космос, Эвальду было чуть больше четырех лет, и он об этом ничего не помнит, но выход Алексея Леонова в открытый космос в 1965 году произвел впечатление. "Это был момент, когда я впервые осознал, что есть два направления - американцы, которые со своей программой "Аполлон" готовились лететь на Луну, и успехи российской космонавтики", - делится Эвальд, также выросший в Западной Германии. По его словам, в ФРГ было мало информации не только о советских космонавтах, что он связывает в том числе с "западной идеологией", но и о первом немце-космонавте, которым в 1978 году стал гражданин ГДР Зигмунд Йен (Siegmund Jehn).

В ГДР о Гагарине знали больше, чем в ФРГ. В бывших восточных землях до сих пор много улиц названо в его честь. Уже в начале 1990-х именно Зигмунд Йен познакомил Эвальда с наследием Гагарина в Звездном городке под Москвой, где Эвальд готовился к полету на орбитальную станцию "Мир". Его полет состоялся в 1997 году на российском корабле "Союз".

По следам первого космонавта в Звездном городке

Эвальд застал последние годы перед распадом СССР и до сих пор помнит, какое гнетущее впечатление произвели на него, выросшего в достатке жителя ФРГ, обветшалые фасады домов и пустые полки магазинов в Москве. "Медсестры приносили нам из дому свои продукты, чтобы как-то улучшить наш рацион во время медицинского обследования в правительственной клинике", - вспоминает 64-летний немецкий астронавт.

Райнхольд Эвальд во время подготовки к полету в Звездном городке, 1997 год

Особенно ему запомнился случай, когда сотрудники Центра управления полетами (ЦУП), которым долго не платили зарплату, повесили плакат с надписью вроде "Наши задания - космические, наша зарплата - комическая". "Это было очень впечатляюще", - признается Эвальд. Он уверен, что в то тяжелое время российскую космонавтику спас энтузиазм сотрудников, которые видели себя продолжателями дела Гагарина.

Приходил подготовку в Звездном городке и Герхард Тиле, правда, позднее - в 2003 году он готовился быть дублером нидерландского астронавта. Там немец столкнулся с бережно хранимой памятью о Гагарине. "Первое, что мне приходит в голову, - спорт имеет большое значение, особенно в российской космонавтике, там за этим очень следили, - вспоминает Тиле. - В раздевалке мой шкафчик был прямо напротив шкафчика Юрия Гагарина. Там сохранились его вещи и спортивное снаряжение, только дверь заменили на прозрачную из плексигласа. Каждый раз, когда я садился, я смотрел на шкафчик Гагарина. Это было особое чувство - знать, что ты находишься в том же помещении, ступаешь по тем же плиткам, что и Юрий Гагарин, первый человек в космосе. Это был особенный момент".

Маттиас Маурер в Европейском центре подготовки астронавтов, 2019 год

А что думает о Гагарине новое поколение? Маттиас Маурер (Matthias Maurer), один из двух ныне активных немецких астронавтов, сейчас завершает подготовку к своему первому полету в космос. Если все пойдет по плану, он отправится к МКС осенью 2021 года на американском корабле Dragon фирмы SpaceX. "В рамках подготовки я думаю о том, как я буду себя вести, если что-то пойдет не так. К счастью, я могу воспользоваться опытом тех более 500 людей, которые были в космосе до меня, - отмечает 51-летний Маурер. - У Гагарина такой возможности не было". По его словам, чем ближе старт, тем "больше уважения" он испытывает к достижению Гагарина.

Маурер подробно познакомился с биографией первого космонавта планеты, когда изучал русский язык для будущей работы на МКС. Он говорит, что кроме легендарного "Поехали!" ему запомнились рассказы Гагарина о самом полете и о приземлении - на парашюте посреди поля.

Чем Гагарин удивил немцев

Немецкие астронавты заверяют, что спустя 60 лет слава Гагарина для них не потускнела. "Он, безусловно, герой", - подчеркивает Маттиас Маурер. Особенно его и коллег впечатляет то, в каких условиях и на какой технике был совершен первый полет человека в космос. "Когда я начал интересоваться Гагариным, он уже благополучно приземлился, но мне подумалось о Христофоре Колумбе", - добавляет Герхард Тиле.

По его словам, это было "мужественно" и "почти легкомысленно, техника тогда была на таком уровне, что все могло закончиться катастрофой". Тиле напоминает, что во время возвращения Гагарина на Землю "приборно-двигательный отсек не отделился от корабля, который в результате вращался на грани допустимого, и лишь когда сгорели тросы спускаемый аппарат смог занять правильное положение".

Также немецких астронавтов поражает тот факт, что Гагарин приземлился не в спускаемом аппарате, а катапультировался. Герхард Тиле говорит, что для него "Нил Армстронг и Юрий Гагарин - два великих покорителя космоса, которые никогда не забудутся". Бюст первого космонавта планеты установлен в Европейском центре подготовки астронавтов в Кельне. "Это чтобы показать, что первым человеком в космосе был Юрий Гагарин. Это останется навсегда", - заключил Маттиас Маурер.

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