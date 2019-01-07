Песни "Роскосмоса", или Полет фантазии Рогозина

На сайте "Роскосмоса" появился раздел с песнями. Несколько из них написаны Дмитрием Рогозиным. Карикатурист Сергей Елкин о рабочих буднях главы космической госкорпорации.
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