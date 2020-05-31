 В России обсуждают создание новой орбитальной станции | Новости из Германии о России | DW | 26.11.2020

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Россия

В России обсуждают создание новой орбитальной станции

В "Роскосмосе" заявили, что сроки эксплуатации МКС зависят как от технических, так и от политических вопросов.

Космический корабль SpaseX стыкуется с МКС, 16 ноября 2020 года

Космический корабль SpaseX стыкуется с МКС

Увеличение расходов на содержание МКС после 2025 года сделает более целесообразным создание национальной космической станции, полагают специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом заявил в четверг, 26 ноября, заместитель генерального директора корпорации Владимир Соловьев на заседании РАН по космосу.

"По оценке РКК "Энергия", траты на дальнейшее (после 2025 года. - Ред.) финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - цитирует выступление Соловьева агентство "Интерфакс".

Возможен ли отказ РФ от эксплуатации МКС?

Между тем, в "Роскосмосе" заявили, что заявление первого замглавы РКК "Энергия" "носило информационный характер и не содержало предложений по прекращению участия в работе МКС". Ранее в госкорпорации сообщили, что РКК "Энергия" представила ей предложения по проекту новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты будут рассмотрены на научно-техническом совете "Роскосмоса", после чего о них доложат правительству РФ, указали в организации.

Позже, вечером 26 ноября, сам Владимир Соловьев заявил, что СМИ неверно интерпретировали тезисы его доклада. "Ни о каком прекращении работы Международной космической станции после 2025 года речи не идет, так же как не говорится и о прекращении партнерских отношений", - подчеркнул первый замгендиректора РКК "Энергия".

Когда у России может появиться новая орбитальная станция

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. В настоящее время Россия готовится начать переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. В то же время в "Роскосмосе" подчеркивают, что "вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами". "Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по этим темам", - указали в госкорпорации.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует создать новую орбитальную станцию и что для этого уже имеются в резерве два модуля: узловой и энергетический. "По сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил Рогозин.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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Полет на орбиту: впервые немецкий астронавт возглавит МКС

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