В России обсуждают создание новой орбитальной станции

Увеличение расходов на содержание МКС после 2025 года сделает более целесообразным создание национальной космической станции, полагают специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом заявил в четверг, 26 ноября, заместитель генерального директора корпорации Владимир Соловьев на заседании РАН по космосу.
"По оценке РКК "Энергия", траты на дальнейшее (после 2025 года. - Ред.) финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - цитирует выступление Соловьева агентство "Интерфакс".
Возможен ли отказ РФ от эксплуатации МКС?
Между тем, в "Роскосмосе" заявили, что заявление первого замглавы РКК "Энергия" "носило информационный характер и не содержало предложений по прекращению участия в работе МКС". Ранее в госкорпорации сообщили, что РКК "Энергия" представила ей предложения по проекту новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты будут рассмотрены на научно-техническом совете "Роскосмоса", после чего о них доложат правительству РФ, указали в организации.
Позже, вечером 26 ноября, сам Владимир Соловьев заявил, что СМИ неверно интерпретировали тезисы его доклада. "Ни о каком прекращении работы Международной космической станции после 2025 года речи не идет, так же как не говорится и о прекращении партнерских отношений", - подчеркнул первый замгендиректора РКК "Энергия".
Когда у России может появиться новая орбитальная станция
Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. В настоящее время Россия готовится начать переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. В то же время в "Роскосмосе" подчеркивают, что "вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами". "Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по этим темам", - указали в госкорпорации.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует создать новую орбитальную станцию и что для этого уже имеются в резерве два модуля: узловой и энергетический. "По сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил Рогозин.
Смотрите также:
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина