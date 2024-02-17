Ядерное оружие России в космосе? Как эксперты оценили угрозу

В США рассуждают об угрозе размещения Россией ядерного оружия в космосе. DW разбиралась, о каком вооружении может идти речь и чем это опасно.

Угроза размещения ядерного оружия в космосе вдруг стала одной из самых обсуждаемых международных тем. Началось все с загадочных заявлений главы Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Тёрнера. 14 февраля Тёрнер рассказал, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о некой "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента Джо Байдена "рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы".

За этим последовали десятки статей в американских СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе и разведке, в которых конкретизировалась эта неназванная угроза. Россия намерена разместить в космосе ядерное оружие для применения его против спутников, сообщил, в частности, телеканал ABC News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти публикации "уловкой" американских властей. "Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег (помощи Украине. - Ред.)", - сказал Песков.

Насколько велика угроза и о каких вооружениях может идти речь, DW обсудила с экспертами.

"Ядерные разработки как элемент давления"

Размещение ядерного оружия в космосе стало бы нарушением Договора о космосе 1967 года, предупреждает директор проекта по вопросам ядерного оружия Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хезер Уильямс. "Это одно из последних сохранившихся соглашений о контроле над ядерными вооружениями - остальные Россия обошла, вышла из них, приостановила или дератифицировала. Это было бы дальнейшим ослаблением международного режима контроля над ядерным оружием", - отметила она в интервью DW.

Россия планирует выводить из строя спуники на земной орбите? Фото: EPA/NASA/dpa/picture alliance

Военный эксперт Сергей Мигдаль напомнил в беседе с DW, что это было одним из первых подобных соглашений между СССР и США. "Они посчитали, что (ядерное оружие в космосе. - Ред.) настолько опасно, настолько увеличит угрозу начала ядерной войны с непредсказуемыми последствиями, что лучше добровольно отказаться от таких систем вооружения", - констатировал он. Теперь же Владимир Путин "очевидно, решил если не полностью возродить, то возобновить работы по практическому осуществлению такой системы вооружений".

При этом Мигдаль подчеркивает, что работа над подобным оружием может быть, прежде всего, рычагом давления в переговорах с Западом. "Не знаю, насколько на практике они хотят доводить до ума и размещать (ядерное оружие в космосе. - Ред.), но Путин безусловно может и, думаю, хочет использовать такого рода военные проекты, разработки и угрозы как инструмент давления как на американцев, так и на европейцев", - говорит он.

Не ядерное оружие, а устройство с ядерным двигателем?

Опрошенные DW аналитики подчеркивают, что еще известно очень мало деталей о том, какие данные есть у американской разведки, о которых заявляют конгрессмены. Возможно, речь идет даже не о ядерном оружии. "Кажется маловероятным, что это ядерное оружие как таковое. Более вероятно, что это устройство с ядерным двигателем, а не с ядерной боеголовкой", - заявила в интервью DW специалист по космической безопасности из Института ООН по исследованию проблем разоружения Альмудена Азкарате Ортега.

По ее оценке, это может быть работающая на атомной энергии "своего рода "глушилка", которая будет мешать спутниковой связи". "Или же это может быть космический буксир с ядерным двигателем, который потенциально может быть перепрофилирован для работы в качестве противоспутникового устройства", - продолжает эксперт Института ООН.

За эту версию высказался в интервью Reuters и исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Более вероятно, что Россия разрабатывает систему, работающую от ядерного источника энергии, который обладает возможностями радиоэлектронной борьбы, оказавшись на орбите", - полагает он.

Именно о противоспутниковом оружии заявил на брифинге в Белом доме 15 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. "Хотя я ограничен в том, что могу говорить о специфическом характере этой угрозы, я могу подтвердить, что она связана с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия", - заявил Кирби.

Подобные устройства не приведут к ядерному взрыву в космосе, но в результате повреждений спутников может быть нанесен ущерб "для услуг, которыми мы пользуемся на Земле и на которые мы полагаемся в нашей повседневной жизни", рассуждает Альмудена Азкарате Ортега. Например, могут пострадать системы глобального позиционирования GPS. Противоспутниковое оружие способно нанести урон и военной или коммерческой связи.

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