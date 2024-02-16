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Белый дом: РФ создает космическое противоспутниковое оружие

Александр Дельфинов
16 февраля 2024 г.

Администрация США крайне серьезно воспринимает планы Москвы по созданию противоспутникового оружия, но непосредственной угрозы безопасности нет, заявил представитель Белого дома.

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Военный спутник на земной орбите (сгенерированное изображение)
Военный спутник на земной орбите (сгенерированное изображение)Фото: Marc Ward/Stocktrek Images/IMAGO

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, которое можно использовать в космосе, и администрация США относится к этим планам Москвы со всей серьезностью, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме в четверг, 15 февраля. При этом, по его словам, это оружие еще не развернуто, и непосредственной угрозы безопасности нет.

Как подчеркнул Кирби, речь не идет об оружии, которое "можно использовать для атак на людей или причинения физических разрушений здесь, на Земле". "Хотя я ограничен в том, что могу говорить о специфическом характере этой угрозы, я могу подтвердить, что она связана с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия", - отметил Кирби. Он заверил, что деятельность России по созданию нового "военного потенциала" находится под наблюдением.

Президент США Джо Байден уже отдал распоряжения о ряде первоначальных мер, в том числе о прямых дипломатических контактах с Россией, он также находится в контакте с ведущими конгрессменами и с союзниками США в тех странах, чьи интересы могут быть затронуты, сказал Кирби.

В свою очередь, государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Албанию заявил, что возможная российская угроза пока не является "активной", однако администрация США относится к ней "очень, очень серьезно".

Глава Минобороны ФРГ призвал прояснить ситуацию

Как сообщает dpa, ранее в тот же день министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал внести ясность в вопрос о новой потенциальной российской угрозе. "Имеющиеся данные весьма, весьма новы, по крайней мере для меня", - отметил Писториус, добавив, что полученная информация обсуждается союзниками по альянсу.

По словам главы Минобороны ФРГ, необходимо "прояснить технические вопросы, а затем посмотреть, каковы могут быть последствия".

Данные разведки США о потенциальной российской угрозе

Ранее, 14 февраля, глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Тёрнер заявил о "серьезной угрозе национальной безопасности", потребовав от Байдена "рассекретить всю информацию, относящуюся к этой угрозе". Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал американцев не поддаваться панике из-за сообщений о возникновении угрозы национальной безопасности страны.

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на официальные источники, Вашингтон проинформировал Конгресс и своих союзников в Европе о разведданных относительно того, что новые возможности России в сфере ядерного вооружения могут представлять угрозу. "Эта информация строго засекречена, и чиновники заявили, что ее нельзя рассекретить", - указано в статье.

Москва опровергает сообщения о разработках оружия

Между тем в Москве заявили, что обвинения в разработке ядерного космического оружия для развертывания в космосе - это "уловка" для того, чтобы в США был поскорее принят закон о помощи Украине.

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