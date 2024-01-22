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IISS: Война сделала ядерную доктрину России агрессивнее

Даниил Сотников
22 января 2024 г.

Война в Украине увеличила важность ядерного оружия для Кремля и повысила готовность применить его, считают аналитики Международного института стратегических исследований (IISS).

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Памятник советской атомной бомбе РДС-4
Памятник советской атомной бомбе РДС-4Фото: Maxim Shipenkov/EFE/EPA

Война в Украине подорвала доверие российского руководства к обычным вооружениям и повысила важность для Москвы нестратегического ядерного оружия (НСЯО) как средства сдерживания и победы над НАТО в потенциальном будущем конфликте. Об этом говорится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS), пишет в понедельник, 22 января, агентство Reuters.

Агрессивную ядерную доктрину России подпитывают представления руководства страны, согласно которым странам Запада не хватит воли, чтобы использовать ядерное оружие, а также способности принять масштаб жертв, пишут авторы доклада.

По оценкам аналитиков IISS, Россия может использовать НСЯО для контролируемой эскалации конфликта, либо для того, чтобы помешать США и НАТО вступить в конфликт, либо "принудить их к прекращению войны на российских условиях", цитирует Reuters выдержки из текста документа.

Ответа, как реагировать на ядерный удар, нет

По словам соавтора доклада, эксперта IISS по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Уильяма Альберка, западные разведки смогут заранее обнаружить подготовку России к применению ядерного оружия. Президент России Владимир Путин в таком случае, вероятно, отправится в ядерный бункер, а вся российская система ядерного командования и контроля будет приведена в состояние повышенной боевой готовности на случай крупного ядерного ответа США, рассуждает Альберк.

Вопрос, как реагировать на такой сценарий, "не дает американским специалистам по планированию спать", сказал Уильям Альберк. "Как только другая сторона пересечет ядерный порог, как вы предотвратите эскалацию до уничтожения? Как вы ее сдержите? Это одна из самых сложных проблем, которая существует с самого начала ядерного века", - подчеркнул он.

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