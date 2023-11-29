"Русский мир", который придумал Путин

"Один народ, один "мир", один вождь" - вот краткое резюме речи Путина перед Всемирным русским народным собором. Он никогда не уйдет из Кремля и Россия при нем всегда будет воевать, считает Константин Эггерт.

Виртуальное явление Путина участникам Всемирного русского собора Фото: Sergei Karpukhin/dpa/TASS/picture alliance

Начиналось все с небольших цитат из книг философа Ивана Ильина и встреч под камеру с учителями. Закончилось оформлением идеологии "путинизма". Это, на мой взгляд, не просто фигура речи для публицистов, но политическое явление, такое же, как, скажем, франикзм или титоизм.

Путин плюс народ минус "иноагенты"

Виртуальное явление Путина перед участниками Всемирного русского народного собора (ВРНС) стало своего рода презентацией "путинизма" как законченной и по замыслу кремлевского начальства - вечной системы. На ВРНС Путин не выступал с 2018 года. Четыре года ограничивался отправкой приветствий. Нынешняя речь, очевидно, не только вежливый жест в адрес верного слуги Кремля - патриарха.

Собору в этом году исполнилось тридцать лет. Он объединяет высшее церковное начальство (глава собора - патриарх Кирилл), чиновников (петербургский губернатор Беглов и вице-премьер Жуков), православных бизнесменов (Константин Малофеев), идеологов (Александр Дугин, Александр Щипков) и деятелей культуры (Никита Михалков, Николай Бурляев). Это своего рода аналог Верховного Совета СССР, декоративного советского "парламента" где важным было символическое представительство национальностей и профессий, объединенных в "нерушимый блок коммунистов и беспартийных".

Путин в лице собора обращается как бы к "правильным" представителям народа. Это типичная черта персоналистских диктатур. Путин, подобно Франко, Тито, Пиночету, Энверу Ходже хочет верить в народную любовь. Хорошо подпитанные бюджетными деньгами лоялисты в зале ВРНС эту любовь успешно имитируют.

Константин Эггерт

Путинизм мог возникнуть только как результат распада СССР и появления независимой России - страны, в которой, в отличие от Советского Союза, этнические русские составляют большинство. По сути, это новая версия русского национализма под названием "русский мир". В нем, по мнению Путина и патриарха, живут не только русские, но русский язык и русский "этнос" (именно это слово употребил Путин для особо непонятливых) в нем главенствуют.

Цитата: "Свободный народ… - единственный источник власти, власти суверенной, которая призвана служить всем людям, всему народу, а не обслуживать, конечно, чьи-то частные, корпоративные, сословные, тем более чужие, иностранные интересы". Перевод: Путин и народ едины. Кто так не думает, те в лучшем случае "иностранные агенты", в худшем - предатели.

Безграничный "русский мир" по Путину

По мысли Путина, "русский мир" существует независимо от политических систем и не имеет границ. Цитата: "Это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности".

Перевод: царская каторга, ГУЛАГ или пыточные подвалы Донецка - незначительные детали. Ведь какая бы власть ни была в России, она всегда олицетворяет и защищает "русский мир". А он есть везде, где живут те, кто говорит по-русски и чувствует некую мистическую "связь" с Россией. Захваченная земля Украины, по мнению Путина, тоже "русский мир", "возвращенные исторические территории". Короче, "Один народ, один "мир", один вождь".

Война - необходимое условие существования путинского "мира". Цитата: "Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер". Перевод: внутри РФ по-прежнему полно врагов и их нужно раздавить.

Цитата: "Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона - мы видим это, все сейчас это видят - дряхлеет". Перевод: "Русский мир" - то есть, Путин - выступает от имени всех недовольных Америкой и ее союзниками: ХАМАС, неонацистов, коммунистов, Си Цзиньпина с Лулой и бирманской хунты с династией семьи Ким. С одной стороны - "консервативные ценности" в стиле "Общества святого Папы Пия X", с другой - постколониализм а ля Франц Фанон и Анджела Дэвис. Выбирай - не хочу.

Западу приготовиться!

Я не раз писал о том, что к своим словам российский диктатор относится очень серьезно, потому что считает себя исторической фигурой первой величины. И свою войну с Западом он воспринимает не как метафору, а как реальную войну.

Победы на выборах в странах Евросоюза левых (Словакия) и правых (Нидерланды) сторонников сокращения помощи Украине, рост изоляционизма в Соединенных Штатах, война Израиля с ХАМАС - все это укрепляет Путина в мысли, что он на правильном пути, что стоит еще немного потерпеть, и Вашингтон с Берлином "сдадут" ему Украину, а президент Трамп на первом году второго срока прекратит членство Америки в НАТО. И тогда можно будет оказать вооруженную поддержку страдающим сторонникам "русского мира" в Нарве и Даугавпилсе, а затем, может быть, не только отомстить полякам за плененных в 1920 году красноармейцев, но и заново "финляндизировать" Финляндию.

Путин гордится своей откровенностью и тем, что всех обо всем предупреждает заранее. То, что кажется нелогичным и неправдоподобным Западу, для него - планы на будущее, от которых он способен отказаться только перед лицом соответствующих сил и воли к сопротивлению.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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