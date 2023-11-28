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США одобрят помощь Украине и Израилю, уверен спикер Джонсон

Лиза Ламбрехт
28 ноября 2023 г.

Конгресс США может одобрить дополнительное финансирование Украины и Израиля в ближайшее время, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк ДжонсонФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил уверенность в том, что Конгресс до Рождества одобрит предоставление дополнительного пакета помощи Израилю и Украине. "Я думаю, все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать, довести до конца", - заявил он на мероприятии в Сарасоте, штат Флорида, в понедельник, 27 ноября.

Помощь Израилю Джонсон назвал ключевым приоритетом для США, еще одним приоритетом, по его словам, является поддержка Украины. "Разумеется, мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе и понимаем необходимость помощи (Украине. - Ред.)", - подчеркнул спикер Палаты представителей. Есть "ощущение срочности" в предоставлении поддержки обеим странам, отметил он, добавив, что члены Конгресса активно ведут переговоры на этот счет.

Вместе с тем Джонсон выдвинул условие предоставления поддержки - по его словам, она будет зависеть от того, смогут ли законодатели договориться об изменениях в политике безопасности на границах США. Как отмечает Politico, республиканцы пытаются добиться этих изменений в рамках любого законопроекта о дополнительных расходах.

Ранее лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что намерен провести голосование по вопросу финансирования Украины и Израиля 4 декабря.

В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса пакет помощи в размере 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд для Израиля. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Вашингтон выделил Киеву 113 млрд долларов.

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