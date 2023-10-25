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Спикером Палаты представителей Конгресса избран Майк Джонсон

Александра Иванова
25 октября 2023 г.

За кандидатуру республиканского конгрессмена от Луизианы проголосовали 220 депутатов. Его соперник-демократ Хаким Джефрис набрал 209 голосов.

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Избранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон
Избранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (в центре)Фото: ALEX WONG/Getty Images/AFP

Председателем Палаты представителей Конгресса США в среду, 25 октября, был избран Майк Джонсон - республиканский конгрессмен от штата Луизиана и сторонник экс-президента страны Дональда Трампа. Кроме прочего, он известен тем, что выступает за сокращение помощи Украине.

Как сообщает телеканал CNN, на общем голосовании в Палате представителей Конгресса Джонсона поддержали 220 депутатов. За его соперника - демократа Хакима Джефриса - было отдано 209 голосов. Один из республиканцев (Деррик ван Орден), по данным телеканала, на голосовании не присутствовал. Для избрания была необходима поддержка 217 конгрессменов.

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил Джонсона с избранием. "Он будет великолепным спикером Палаты представителей Конгресса, и мы были рады оказать ему помощь", - заявил Трамп.

Ранее Трамп высказывался в поддержку другого республиканского кандидата - Джима Джордана, также выступавшего за сокращение помощи Украине. Однако тому не удалось получить необходимого для избрания большинства голосов однопартийцев.

Отставка Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса США

3 октября Палата представителей проголосовала за отставку с поста спикера республиканца Кевина Маккарти.

"Это стало кульминацией ожесточенной борьбы за власть между господином Маккарти и членами ультраправого крыла фракции республиканцев, которые пытались помешать ему занять пост спикера в январе и с тех пор мучали его, пытаясь нивелировать его усилия по сохранению финансирования правительства и предотвращению дефолта по долгам страны", - написала тогда газета The New York Times. Временным спикером после этого стал республиканец Патрик Макгенри.

Без избранного спикера Палата представителей не могла заниматься согласованием бюджета и принимать законы. В частности, она не могла выделить запрошенное Белым домом финансирование на дальнейшую военную помощь Украине и Израилю.

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Сообщенеи телеканала CNN об избрании републиканца Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей Конгресса США

NOW: GOP Rep. Mike Johnson delivers remarks after being elected House speaker
edition.cnn.com