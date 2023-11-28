Путин пригрозил ответом на вмешательство в дела России извне

Москва расценивает как агрессию любое вмешательство извне и будет на это реагировать, заявил президент РФ на Всемирном русском народном соборе.

Президент России Владимир Путин предупредил страны Запада о том, что любые попытки извне разжечь "межнациональные или межрегиональные конфликты" внутри страны будут расцениваться Москвой как акт агрессии и повлекут соответствующую реакцию.

"Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать", - заявил он, выступая по видеосвязи на пленарной сессии Всемирного русского народного собора , во вторник, 28 ноября.

Путин вновь обрушился с критикой в адрес "западных правящих элит", обвинив их в "русофобии", "расизме" и "неонацизме", которые, по его мнению, направлены не только против русских, но и "против всех народов России". По его словам, странам Запада "в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия", а их целью, по утверждению Путина, является "расчленение и разграбление России". Не получается силой - тогда посеять смуту", - заявил он.

Путин: Прочный миропорядок "невозможен без России"

По словам российского президента, борьба с влиянием Запада носит национально-освободительный характер для РФ. "Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией - сильной, независимой державой, страной-цивилизацией", - сказал Путин.

При этом он убежден, что Россия сражается не только за свою свободу, но и всего мира: "Хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен".

Ордер МУС на арест Путина за военные преступления в Украине

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию. Москва отрицает причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного вторжения РФ.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. После решения суда в Гааге МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана и троих судей, выдавших ордер на арест российского лидера.

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