Война в Украине изменила европейцев

Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года оказало разрушительное воздействие на население Украины, а также на мировую экономику, окружающую среду и политический порядок. Война повлияла на ментальное здоровье жителей Европы больше, чем катастрофа на АЭС "Фукусима" в 2011 году и локдаун во время пандемии коронавируса в 2020 году. К такому выводу пришла международная исследовательская группа под руководством психологов Юлиана Шарберта (Julian Scharbert) и Мити Бака (Mitja Back) из университета Мюнстера. Результаты работы ученых были опубликованы во вторник, 20 февраля, на научной интернет-платформе Nature Communications .

Как изменилась ситуация после вторжения России в Украину

Исследования показали, что с началом войны России против Украины два года назад произошло общее падение благополучия жителей Европы, независимо от возраста, пола, политической ориентации и других характеристик опрошенных людей. Об этом говорят данные изучения психологических и социальных изменений в повседневной жизни европейцев за несколько недель до и после начала войны в Украине. Они были получены в рамках международного исследовательского проекта "Coping with Corona" , в котором участвовали ученые из университетов Мюнстера, Оснабрюка, Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, а также другие партнеры со всего мира. Глобальное выборочное исследование проводилось с октября 2021-го по август 2022 года в 40 странах. Первоначально это проект был нацелен, прежде всего, на получение ключевого понимания взаимосвязи изменений, вызванных пандемией Covid-19, с различными аспектами ментального состояния (например, удовлетворенность жизнью, счастье, боязнь одиночества).

Однако начало военных действий в Украине вызвало разрушительный кризис и затронуло людей во всем мире. В связи с этим проект был расширен - в него были включены специальные исследования в связи с войной в Украине. Исследовательская группа из университета Мюнстера сделала акцент на изучении информации об изменениях уровня комфорта в 17 европейских странах с января по апрель 2022 года. Была проанализирована выборка данных 1341 участников. Особое внимание было уделено исследованию изменений ментального здоровья людей в течение нескольких недель до начала военных действий; индивидуальных различий в реакциях на это событие; соответствия между повседневным благополучием и повседневной заметностью войны в социальных сетях в этот период. По мнению профессора Бака, которое он высказал в беседе с информационным агентством dpa, полученные данные уникальны, так как дают возможность проследить уровень благополучия и ощущения комфорта после начала войны в Украине в определенный промежуток времени и в разных странах, и в обычных условиях провести подобного масштаба исследование было бы невозможно.

Какие наблюдения сделали ученые

Данные исследования показали значительное снижение благополучия опрошенных в день российского вторжения. Восстановление уровня в течение следующих недель было связано с личностью человека. При этом не было отмечено прямой взаимосвязи с его возрастом, полом, социальным статусом и политической ориентацией, а также с активностью проявления солидарности с украинцами в форме пожертвований или участия в демонстрациях. В общем люди в Европе в начальный период военных действий в Украине ощущали себя эмоционально хуже по сравнению с остальным миром.

В то же время исследователи отметили, что когда военные действия особенно широко освещались в социальных сетях, ментальное состояние респондентов в целом ухудшалось. "Помимо очевидных последствий войны, таких, как гуманитарные, экономические и экологические, стал очевиден менее заметный фактор - влияние ежедневных новостей и изображений на психику людей, - рассказал Юлиан Шарберт информационному агентству dpa. - Наши результаты показывают, что политические и общественные деятели во время кризиса должны также учитывать психологические последствия войны и уделять внимание ментальному здоровью граждан, и особенно тех людей, которые и так более лабильны". Авторы исследования отмечают также, что хотя данных по Украине и России нет, но, очевидно, что люди в этих странах пострадали гораздо больше, и в целом испытывают в связи с войной несравнимо больший психологический стресс.