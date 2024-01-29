Самые пьющие регионы Германии

Все больше немцев страдают от алкогольной зависимости, при этом исследователи отмечают значительные региональные отличия, в первую очередь - между северными и южными областями страны. Научно-исследовательский Институт исследования системы здравоохранения страховой компании Barmer опубликовал новые данные об алкогольной зависимости среди населения Германии.

В Германии полтора миллиона людей страдают от алкогольной зависимости

Проблема с алкоголизмом явно усугубилась. Последние из доступных данных - за 2022 год - показывают, что 1,06 млн мужчин и 467 тыс. женщин в Германии был поставлен официальный диагноз. То есть в стране более 1,5 миллиона людей страдают от алкогольной зависимости.

Сколько людей действительно сталкиваются с этой проблемой, но не обращаются за медицинской помощью, аналитики оценить не могут. Имеющиеся цифры отражают только зарегистрированные случаи. Правда, как отмечают специалисты, в сборе данных не учитывается вопрос, насколько немецкие врачи сегодня быстрее ставят такой диагноз, чем раньше.

В каких регионах Германии больше всего пьют?

Как отмечают исследователи, больше всего проблеме подвержена Мекленбург - Передняя Померания (Mecklenburg-Vorpommern). Это, к сведению, не только федеральная земля с очень длинным названием (вернее, самым длинным среди всех 16 земель Германии), но и знаменитая своими бескрайними просторами. Правда, ее население - явно не самое счастливое в Германии. Об этом мы расскажем чуть ниже.

Так вот, из доклада Института изучения системы здравоохранения следует, что 2,35 процента населения Мекленбурга - Передней Померании страдают от алкогольной зависимости. На втором месте по этому показателю - Бремен. Здесь 2,28 процента населения имеют такой диагноз. Выше двух процентов - в Берлине, Саксонии и Гамбурге. Если посмотреть на карту Германии, то "наиболее пьющие регионы" расположены на северо-востоке страны.

Меньше с этой проблемой сталкиваются на юго-западе. Самый низкий показатель в 2022 был зарегистрирован в земле Рейнланд-Пфальц: 1,45 процента населения страдают здесь алкогольной зависимостью. Бавария, известная своей любовью к пиву и знаменитая Октоберфестом, употребляет алкоголь в меру: здесь один из самых низких показателей по стране - 1,62 процента. Самая густонаселенная федеральная земля - Северный Рейн - Вестфалия - также в лиге скорее умеренных потребителей алкоголя. Здесь 1,56 процента населения страдают от алкогольной зависимости.

В статистике страховой компании учтены случаи, в которых есть медицинское заключение. Пациенты с подозрением на алкогольную зависимость в данном отчете не учтены. Из данных страховой компании также следует, что алкогольная зависимость чаще свойственна старшим поколениям и мужчинам.

Однако, как показывают другие исследования, молодежь все еще остается группой риска в вопросах чрезмерного потребления алкоголя. А ведь это всегда риск для здоровья. Ежегодно 40 тыс. смертей в Германии эксперты связывают именно с алкоголем. Согласно "Алкогольному атласу-2022" (их регулярно публикует Немецкий онкологический научно-исследовательский центр - DKFZ - в Гейдельберге), чрезмерное пьянство распространено в первую очередь среди молодого населения.

Мекленбург - Передняя Померания: мало счастья, но много алкоголя

И еще одна интересная корреляция. Из нового отчета следует, что самая высокая доля пьющего населения на севере страны - в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь же (согласно "Атласу счастья" - рейтингу, опубликованному в 2023 году Фрайбургским университетом) проживают и самые недовольные жители страны. То, что в Мекленбурге - Передней Померании значительно меньше счастливых людей, объясняется главным образом экономическими и демографическими факторами. Ученые уже не раз выражали свою обеспокоенность тем, что среди жителей этой земли даже после окончания пандемии остается низкий уровень доверия. Мало того, уровень удовлетворенности жизнью за последний год снизился. А вот уровень употребления алкоголя явно вырос.

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